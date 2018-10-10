WASHINGTON (AA) - Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Başkanı Nihad Awad, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbetiyle ilgili olarak, "Onun artık hayatta olmadığına inanmak istemiyorum. Bir cevaba ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu sebepble Suudi yetkililer yaşadığına dair bir delil göstermeli." dedi.

ABD'nin en önemli Müslüman sivil toplum kuruluşlarından CAIR, Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasına dikkati çekmek amacıyla Kaşıkçı'nın da yazdığı Washington Post gazetesi önünde basın açıklaması yaptı.

Amerikalı Müslümanlar olarak Donald Trump yönetimine çağrıda bulunduklarını dile getiren Awad, Kaşıkçı'nın ABD'de yaşadığını, Amerikan medyasında yazdığını ve söz konusu iddiaların ABD tarafından ciddi şekilde araştırılması gerektiğini vurguladı.

Awad, Kaşıkçı'yı 25 yıldır tanıdığını ve kendisini muhalif bir kimlikle değil, sorunları analiz etmeyi seven ve susturulmuş kişiler için konuşan iyi bir gazeteci olarak bildiğini belirtti.

Kaşıkçı'nın öldüğüne yönelik haberleri kabullenmek istemediğini ifade eden Awad, "Onun artık hayatta olmadığına inanmak istemiyorum. Bir cevaba ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Bu sebeple Suudi yetkililer yaşadığına dair bir delil göstermeli." şeklinde konuştu.