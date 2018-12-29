HABER

Amerikalı Müslümanların kongresinde Erdoğan'ın mesajı okundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 14:54 | Son Güncelleme

ABD'nin Chicago kentinde on binlerce Müslümanın katıldığı MAS-ICNA kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu - Cumhurbaşkanı Erdoğan: - “Kongrenin Müslüman Amerikalılara ve ümmetimize ümit ve güç vermesini diliyorum” - “Müslüman Amerikalılar olarak, ticaretten sanata, politikadan bilime kadar her alandaki başarınızla hepimizi gururlandırıyorsunuz”

CHICAGO (AA) - Amerika’nın Chicago kentinde on binlerce Müslümanın katıldığı MAS-ICNA kongresinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Amerikalı Müslüman çatı kuruluşları Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS) ve Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenen MAS-ICNA kongresi Kuzey Amerika'nın en büyük kongre ve fuar merkezi olan Chicago’daki McCormick Place’de başladı.

Başta Kuzey Amerika bölgesi olmak üzere, dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslümanı bir araya getiren kongrenin ilk gününde, Türkiye’nin Chicago Başkonsolosu Umut Acar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın mesajı okundu.

Mesajında Erdoğan, “kardeşlik iklimi” ortamı oluşturan MAS-ICNA kongresi yetkililerine teşekkür ederek, “Kongrenin Müslüman Amerikalılara ve ümmetimize ümit ve güç vermesini diliyorum.” ifadesini kullandı.

- “Başarınızla hepimizi gururlandırıyorsunuz”

Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında, şunları kaydetti:

“Müslümanlar, Irak’tan Yemen’e, Somali’ye kadar geniş bir alanda savaş, terör, açlık, yoksulluk ve çatışmalarla boğuşurken, aynı zamanda Batı ülkelerinde yükselen İslamofobi ve kültürel ırkçılıkla mücadele ediyorlar. Müslüman Amerikalılar olarak ticaretten sanata, politikadan bilime kadar her alandaki başarınızla hepimizi gururlandırıyorsunuz.”

Erdoğan mesajında, ABD’de kasım ayında yapılan ara seçimlerde ilk defa iki Müslüman kadının Kongre'ye seçilmesi de hatırlatarak, “Ara seçimlerde iki Müslüman kadının ABD Kongresi'ne seçildiğini görmek bizi çok mutlu etti.” dedi.

- “Türkiye, dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesidir”

Müslümanların yaşadığı mülteci krizine de değinen Erdoğan, “Türkiye, 3,6 milyonu Suriye'den olan 4 milyondan fazla mültecinin bulunduğu, dünyanın en büyük mülteci barındıran ülkesidir. İnancımız ve kültürümüz nedeniyle, sınırlarımızı aşan insanlara, dinin, dilin veya rengin çizgisinde ayrımcılık yapmayız.” ifadelerini kullandı.

Bu yılki ana teması “Kuran: Dünyaya Işık” olarak belirlenen MAS-ICNA kongresinde Amerikan Müslümanlarının önde gelen isimlerinin yapacağı konuşmaların yanı sıra birçok etkinlik ve sosyal aktivite de yer alacak. Üç gün sürecek konferansa 20 binden fazla katılımın gerçekleşeceği belirtiliyor.

Kimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldıKimse 'lanet' uyarısını dinlemedi! Ve mezarı açıldı
Bakan Kurum: Rize'de dolgu alandaki riskli yapılarda kentsel dönüşüme başlıyoruzBakan Kurum: Rize'de dolgu alandaki riskli yapılarda kentsel dönüşüme başlıyoruz
‘Boğazda Çevre Felaketi’ başlıklı haberlere ilişkin İBB’den açıklama‘Boğazda Çevre Felaketi’ başlıklı haberlere ilişkin İBB’den açıklama
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Chicago Chicago Başkonsolosu Umut Acar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kuzey Amerika İslam Camiası (ICNA) MAS-ICNA Kongresi Müslüman Amerikan Cemiyeti (MAS)

En Çok Okunan Haberler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Merkez Bankası'ndan kredi kartı faizi kararı!

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Filipinler'de 7,2 büyüklüğünde deprem

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

Asgari ücretle alınabilecek en iyi akıllı telefonlar

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente kritik uyarı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

MİT FETÖ'den aranan ismi Azerbaycan'da yakaladı!

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Konya'da facia! 4 çocuk yanarak can verdi

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yeni evli çifte 'yatak' şoku!

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

Yerli ve milli uçak HÜRKUŞ-C'nin görüntüleri ilk kez yayınlandı

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı? Taksim, Nişantaşı, Beşiktaş, Kadıköy...

İstanbul’da 2019 yılbaşı kutlaması olacak mı?

Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi)

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.