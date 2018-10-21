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Amerikalı Öğrencilerin Sayısal Becerileri Geriliyor

21.10.2018 00:21 | Son Güncelleme

Amerika’daki bir ulusal sınav merkezinin yaptığı açıklamaya göre ülke genelinde üniversiteye başvuru aşamasında olan lise mezunu gençlerin sayısal becerileri son 14 yılın en düşük seviyesine indi

Amerikalı Öğrencilerin Sayısal Becerileri Geriliyor

Amerika’daki bir ulusal sınav merkezinin yaptığı açıklamaya göre ülke genelinde üniversiteye başvuru aşamasında olan lise mezunu gençlerin sayısal becerileri son 14 yılın en düşük seviyesine indi.

Üniversiteye hazırlık seviyesini ölçen ACT sınavını alanlar arasında bu yıl yalnızca yüzde 40 oranında bir grup, sayısal barajı geçebildi. ACT Sınav Merkezi’nin paylaştığı verilere göre bu oran 2004 yılından bu yana yakalanan oranların en düşüğü.

ACT Genel Müdürü Marten Roorda, gelecek nesillerin gereken sayısal becerileri kazanmaları, üniversite ve iş hayatlarında başarılı olmalarını sağlamak için bu durumun düzeltilmesinin şart olduğunu söylüyor ve “Matematikte yeterlilik verisindeki bu olumsuz gidişat ülkemiz için bir tehlike işareti. Çünkü Amerika ve tüm dünyadaki iş piyasalarında matematik ve fen bilgisi becerileri gittikçe çok daha fazla önem kazanıyor” diyor.

Merkezin paylaştığı bilgilere göre üniversiteye hazırlık çağındaki öğrencilerin sözel yeterlilik seviyesi de bu yıl en düşük orana ulaştı. 2015 yılında üniversite yeterlilik sınavını alanların yüzde 64’ü sözel barajı geçerken, bu yıl bu oran yüzde 60’a düştü.

ACT’nin raporunda “Öğrencilerin, üniversite seviyesinde en az hazır olduğu alan hala Fen Bilimleri” dendi.

2018 yılında liseden mezun olup üniversiteye başvurmak için bu sınavı alan öğrencilerin yüzde 35’i sınavın hiçbir bölümünün barajını geçemedi.

Raporda ayrıca başarı oranlarının etnik dağılımı da paylaşıldı. Verilere göre, Asya kökenli Amerikalılar sınavda en başarılı olan grup. Latin Amerika ve Afrika kökenli Amerikalıların üniversiteye hazırlık seviyeleri ise beyaz Amerikalılar ve Asya kökenli Amerikalıların altında kaldı.

ACT, hazırladığı raporunda “STEM (Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) alanlarının geleceği Amerika için parlak görünmüyor” açıklamasında bulundu.

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