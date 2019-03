Amerikalı Polis Müdüründen Camiye Dayanışma Ziyareti

Cuma namazına Maryland eyaleti emniyet yetkilileri de katıldı. İmam Ali Tos’un Cuma hutbesini dinleyen Amerikalı yetkililer, İmam Tos’un konuşmasından sonra cemaate hitaben bir konuşma yaptı. Saldırıyı kınayan emniyet yetkilileri, Müslümanların güvenliklerinin kendileri için önemli olduğunu belirterek dayanışma mesajı verdi.

Cuma namazından Cami İmamı Ali Tos ile kol kola çıkan Prince George İlçesi Polis Müdürü Hank Stawinski, Diyanet Amerika Merkezi’yle yakın ilişki içinde olduklarını belirterek, “Saldırının ardından desteğimizi iletmek ve omuz omuza olduğumuzu göstermek için bugün buraya geldik. Müslüman cemaatin can güvenliği her zaman bizim için önemli. Her zaman güvenlik önlemlerimiz tamdır. Dayanışma içindeyiz’’ diye konuştu.