Amerikalı Polis Müdüründen Camiye Dayanışma Ziyareti

Yeni Zelanda’da iki camiye yapılan terörist saldırının ardından Amerika genelinde Müslümanların ibadet mekanlarının çevresindeki güvenlik önlemleri arttırılıyor.

Başkent Washington yakınlarında, Maryland eyaletindeki Diyanet Amerika Merkezi çevresindeki polis sayısı arttırılırken, bölgedeki emniyet müdürlüğünün yetkilileri de sabah erken saatlerden itibaren camiye ziyarette bulundu ve merkezin yöneticilerine desteklerini iletti.

Camideki sabah namazında Yeni Zelanda saldırısında yaşamının yitirenler için dualar edildi ve saldırı kınandı.

VOA Türkçe’ye açıklama yapan Diyanet Amerika Merkezi Başkanı Fatih Kanca, saldırıyı öğrendikten sonra şoke olduklarını belirterek, hangi dine olursa olsun yapılan böyle saldırıların kabul edilemeyeceğini söyledi. Bölge halkıyla iyi ilişkiler içinde olduklarını da söyleyen Kanca, yaşanan olaydan sonra çevrede bulunan iki kilisenin yetkililerinden de destek mesajları aldıklarını belirtti.

Maryland Camii’ne cuma namazı için gelen Türkiye’nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da VOA Türkçe'ye açıklama yaptı. Kılıç böyle bir saldırının kabul edilemeyeceğini belirterek bütün dünya liderlerinin, ülkelerin güçlü bir şekilde bu terörist eylemi kınaması gerektiğini söyledi. Büyükelçi Kılıç, Amerikalı yetkilileri Yeni Zelanda saldırısını güçlü bir şekilde kınamamakla eleştirdi.