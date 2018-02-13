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Amerikalı pop şarkıcısı Vic Damone hayatını kaybetti

MAGAZİN HABERLERİ | 13.02.2018 10:45 | Son Güncelleme

You're Breaking My Heart, On the Street Where You Live ve My Heart Cries For You gibi şarkılarıyla bilinen Vic Damone 89 yaşında hayatını kaybetti.

Amerikalı pop şarkıcısı Vic Damone hayatını kaybetti

Vic Damone'nin Miami Beach'teki Mount Sinai Medical Center'da hayatını kaybettiği açıklandı.

Vic Damone pop kariyeri boyunca 2500'ün üzerinde şarkı kaydetti. 14 yaşında New York'taki Paramonut Theatre'da çalışırken keşfedildi.

1946 yılında Frank Sinatra Vic Damone'nin Night and Day şarkısını duydu ve adını geniş kitlelere garip bir şekilde duyurdu.

Radyo istasyonunu arayan Sinatra "Benim adım Frank Sinatra ve şarkılarımı söylemeni istemiyorum" demişti. Vic Damone de bunun üzerine "Sen Frank Sinatra isen ben de Papa'yım" cevabını vermişti.

Bu olaydan birkaç ay sonra Sinatra Vic Damone'nin muhteşem bir şarkıcı olduğunu açıklamıştı.

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VIC DAMONE KİMDİR?

Vic Damone 12 Haziran 1928 yılında Brooklyn'de doğdu. Annesi babası İtalyandır.

Kendisini şarkıcı olarak niteleyn Vic Damone'nin Kismet and Rich, Young and Pretty gibi filmlerde rol aldı.

Anılarında şarkıcılığa kabiliyeti olduğunu oyunculukta o kadar iyi olmadığını açıklamıştı.

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