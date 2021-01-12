“Amerikalı Seçmenlere Göre Demokrasi Tehlikede”

Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir kamuoyu yoklamasına göre Amerikalı seçmenlerin neredeyse dörtte üçünün, geçen hafta Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını işgali sonrasında demokrasinin tehdit altında olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor.

Anket, Amerika çapında 1.239 kayıtlı seçmen arasında 7-10 Ocak tarihlerinde yapıldı.

Kayıtlı seçmenler arasında ulusal çapta yapılan ankete göre gerek Cumhuriyetçi gerekse Demokrat Partili çok sayıda seçmen, demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 77'si, Demokrat seçmenlerinse yüzde 76'sı bu yönde görüş bildirdi. Amerikan demokrasisinin tehdit altında olduğunu düşünen bağımsız seçmenlerin oranıysa yüzde 70.

Seçmenlerin yüzde 56'si, Başkan Trump'ın geçen hafta Kongre binasını hedef alan saldırıdan sorumlu olduğunu belirtirken yüzde 42'si, sorumluluğun Trump'ta olmadığı şeklinde yanıt verdi.

6 Ocak'ta Beyaz Saray yakınında toplanan binlerce destekçisine seslenen ve seçimi hile yoluyla kaybettiği şeklindeki temelsiz iddialarını yineleyen Trump, göstericileri Kongre binasına doğru yürümeye yönlendirmişti. Destekçileri Kongre binasına saldırdıktan sonra Twitter'dan bir mesaj paylaşan Trump, "barışçı olun" ve "Kongre Polisi'ni ve polis memurlarımızı destekleyin" demiş, bir video kaydındaysa Kongre'yi işgal edenlere "Sizi seviyoruz, çok özelsiniz" şeklinde hitap etmişti.