“Amerikalı Seçmenlere Göre Demokrasi Tehlikede”

Quinnipiac Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir kamuoyu yoklamasına göre Amerikalı seçmenlerin neredeyse dörtte üçünün, geçen hafta Başkan Donald Trump’ın destekçilerinin Kongre binasını işgali sonrasında demokrasinin tehdit altında olduğunu düşündüğünü ortaya koyuyor.
Anket, Amerika çapında 1.239 kayıtlı seçmen arasında 7-10 Ocak tarihlerinde yapıldı.
Kayıtlı seçmenler arasında ulusal çapta yapılan ankete göre gerek Cumhuriyetçi gerekse Demokrat Partili çok sayıda seçmen, demokrasinin tehdit altında olduğunu düşünüyor. Ankete katılan Cumhuriyetçi seçmenlerin yüzde 77'si, Demokrat seçmenlerinse yüzde 76'sı bu yönde görüş bildirdi. Amerikan demokrasisinin tehdit altında olduğunu düşünen bağımsız seçmenlerin oranıysa yüzde 70.
Seçmenlerin yüzde 56'si, Başkan Trump'ın geçen hafta Kongre binasını hedef alan saldırıdan sorumlu olduğunu belirtirken yüzde 42'si, sorumluluğun Trump'ta olmadığı şeklinde yanıt verdi.
6 Ocak'ta Beyaz Saray yakınında toplanan binlerce destekçisine seslenen ve seçimi hile yoluyla kaybettiği şeklindeki temelsiz iddialarını yineleyen Trump, göstericileri Kongre binasına doğru yürümeye yönlendirmişti. Destekçileri Kongre binasına saldırdıktan sonra Twitter'dan bir mesaj paylaşan Trump, "barışçı olun" ve "Kongre Polisi'ni ve polis memurlarımızı destekleyin" demiş, bir video kaydındaysa Kongre'yi işgal edenlere "Sizi seviyoruz, çok özelsiniz" şeklinde hitap etmişti.
Halk azil süreci hakkında ne düşünüyor?
Ankete katılan seçmenlerin yüzde 52'si, Trump'ın 20 Ocak'ta görevi süresi dolmadan önce Beyaz Saray'dan uzaklaştırılması gerektiğini söylerken Trump'ın görevde kalabileceğini belirtenlerin oranı yüzde 42 olarak görüldü. Ancak seçmenler partilere göre ayrıldığında Cumhuriyetçiler'in yüzde 87'sinin Trump'ın görevden alınmaması, Demokratlar'ın yüzde 89'unun ise Trump'ın başkanlık koltuğundan uzaklaştırılması gerektiği yönünde görüş belirttiği görüldü. Öte yandan bağımsız seçmenlerin yüzde 55'i Trump'ın görevden alınmasını, yüzde 43'üyse alınmamasını savunuyor.
Cumhuriyetçiler'in yüzde 73'ü seçim hilesi yapıldığı iddiasını destekliyor
Ankete göre seçmenler, 2020 başkanlık seçimlerinde Trump'ın iddia ettiği gibi hile yapılıp-yapılmadığı konusunda da parti çizgisinde bölünmüş durumda. Cumhuriyetçiler'in yüzde 73'ü seçim hilesi yapıldığı iddiasını desteklerken Demokratlar'ın yüzde 93'ü, hile yapılmadığı görüşünün yanında duruyor.
Seçimlere hile karışmadığını düşünen bağımsız seçmen oranıysa yüzde 60.
Seçmenler, ankete göre Kongre işgalinin bir darbe girişimi olup-olmadığı konusunda da bölünmüş durumda. Ankete katılanların yüzde 47'si eylemin bir darbe girişimi olduğunu düşünürken yüzde 43'ü bu görüşe katılmıyor, yüzde 10'luk bir kesim ise emin olmadıklarını söylüyor.
Ankette yöneltilen bazı sorular karşısındaysa seçmenlerin görüş birliği içinde olduğu ortaya çıkıyor. Örneğin seçmenlerin yüzde 91'i, Kongre'yi işgal edenlerin sorumlu tutulması gerektiği yönünde görüş bildiriyor.
Seçmenlerin yüzde 81'i de aşırıcılığın Amerika'da büyük bir sorun olduğu görüşünde.
Quinnipiac Üniversitesi'nden anketçi Tim Malloy, sonuçları, "Kongre binasındaki güvenlik engelini aşan kalabalığın hesap vermesi gerektiği konusunda hiçbir tereddüt yok. Aşırıcılığın Amerika'da rahatsızlık verici düzeyde yayılmaya başladığı yönünde Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasındaki kaygı seviyesinin de hemen hemen aynı olduğu görülüyor" dedi.
Öte yandan ankete katılan seçmenlerin sadece yüzde 31'i Joe Biden'ın Amerika'yı yeniden birleştirebileceğine inandıklarını kaydederken yüzde 56'sı, partizan bölünmelerin aynı seviyede seyretmesini beklediklerini belirtti.