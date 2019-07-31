HABER

Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı "ırkçı" buluyor

DÜNYA HABERLERİ  | 31.07.2019 04:46 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan güncel bir araştırma, kayıtlı seçmenlerin yarısının ABD Başkanı Donald Trump'ı "ırkçı" bulduğunu ortaya koydu.

Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı "ırkçı" buluyor

Quinnipiac Üniversitesi'nce ülke genelinde yapılan güncel bir araştırmaya göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ı "ırkçı" bulurken, yüzde 45'i ise Trump'ın "ırkçı" olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Araştırmaya göre, Trump'ı "ırkçı" bulan beyaz seçmenlerin oranı yüzde 46'da kalırken, bu oranın siyahi seçmenlerde yüzde 80'e kadar yükseldiği kaydedildi.

SEÇMENİN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU TRUMP'IN 'AZLEDİLMESİNE' KARŞI

Buna mukabil, araştırmaya katılanların yüzde 60'ı ise Trump'ın "azledilmesine" ilişkin Kongre'de atılabilecek herhangi bir adımı onaylamadıklarını belirtti.

Araştırma sonuçları, seçmenlerin Trump'ın son dönemdeki bazı açıklamalarından rahatsız oldukları ancak Kongre'de Demokratların Trump'ı hedef alan bir adım atmasına ise karşı oldukları şeklinde yorumlandı.

BİN 306 SEÇMEN ARASINDA GERÇEKLEŞTİ

Araştırmanın 25-28 Temmuz'da ülke genelinde kayıtlı toplam bin 306 seçmen arasında yapıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, ülkenin siyahi oranı en yüksek ve suç oranlarıyla dikkat çeken bölgelerinden Baltimore bölgesinin Demokrat vekili Elijah Cummings'e yönelik eleştirilerde bulunmuş, Elijah ve Demokratlar ise Trump'ı "ırkçılıkla" suçlamıştı. (AA)


Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye! Asus'tan FPS oyuncuları için yeni klavye!
İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...
MGK toplantısında "güvenli bölge" mesajıMGK toplantısında "güvenli bölge" mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Trump ırkçı

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

ABD'den bomba iddia: Düşürmüş olabiliriz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Al Maktum'un eşi Prenses Haya, İngiltere'de "korunma" istedi

İki ülke arasında 'diplomatik kriz' çıkabilir! Prenses Haya, Şeyh kocasına karşı...

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Türkiye çıkarıldı, Japonya talip oldu!

Çavuşoğlu'ndan önemli NATO açıklaması

Çavuşoğlu'ndan önemli NATO açıklaması

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası

İran’ın eski Cumhurbaşkanı Yardımcısına idam cezası

Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü

Brezilya'da hapishanede isyan: 52 ölü

Çin'de iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı

Çin'de iki otobüs çarpıştı: 77 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.