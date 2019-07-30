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Amerikalı seçmenlerin yarısı Trump'ı "ırkçı" buluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2019 23:01 | Son Güncelleme

ABD'de yapılan güncel bir araştırmaya göre, seçmenlerin yarısı, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarını "ırkçı" olarak niteledi - Buna mukabil, araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Trump'ın "azledilmesine" ilişkin herhangi bir adımı onaylamadıklarını belirtti

WASHINGTON (AA) - ABD'de yapılan güncel bir araştırma, kayıtlı seçmenlerin yarısının ABD Başkanı Donald Trump'ı "ırkçı" bulduğunu ortaya koydu.

Quinnipiac Üniversitesi'nce ülke genelinde yapılan güncel bir araştırmaya göre, kayıtlı seçmenlerin yüzde 51'i Trump'ı "ırkçı" bulurken, yüzde 45'i ise Trump'ın "ırkçı" olduğunu düşünmediklerini ifade etti.

Araştırmaya göre, Trump'ı "ırkçı" bulan beyaz seçmenlerin oranı yüzde 46'da kalırken, bu oranın siyahi seçmenlerde yüzde 80'e kadar yükseldiği kaydedildi.

- Seçmenin büyük çoğunluğu Trump'ın "azledilmesine" karşı

Buna mukabil, araştırmaya katılanların yüzde 60'ı ise Trump'ın "azledilmesine" ilişkin Kongre'de atılabilecek herhangi bir adımı onaylamadıklarını belirtti.

Araştırma sonuçları, seçmenlerin Trump'ın son dönemdeki bazı açıklamalarından rahatsız oldukları ancak Kongre'de Demokratların Trump'ı hedef alan bir adım atmasına ise karşı oldukları şeklinde yorumlandı.

- Bin 306 seçmen arasında gerçekleşti

Araştırmanın 25-28 Temmuz'da ülke genelinde kayıtlı toplam bin 306 seçmen arasında yapıldığı bildirildi.

ABD Başkanı Trump, ülkenin siyahi oranı en yüksek ve suç oranlarıyla dikkat çeken bölgelerinden Baltimore bölgesinin Demokrat vekili Elijah Cummings'e yönelik eleştirilerde bulunmuş, Elijah ve Demokratlar ise Trump'ı "ırkçılıkla" suçlamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump Quinnipiac Üniversitesi

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