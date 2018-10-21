Amerikalı Senatör, Kaşıkçı'nın öldürülmesinden Bin Salman'ı sorumlu tuttu

WASHINGTON (AA) - ABD’de Senatör Rand Paul, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili olarak, "Veliaht Prensin (Muhammed Bin Salman) bu olaya müdahil olduğunu kesinlikle hissediyorum." dedi.

Kentucky Senatörü Paul, Donald Trump hükümeti yanlısı televizyon kanalı Fox TV’de, Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Paul, "Veliaht Prensin (Muhammed Bin Salman) bu olaya müdahil olduğunu kesinlikle hissediyorum." ifadesini kullanarak, "Veliaht Prensin bu sürecin parçası olmadığını düşünmek saflıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaşıkçı olayına dair emrin Bin Salman tarafından verildiğine işaret eden Paul, “Veliaht Prens’ten izin almaksızın 15 kişinin birini öldürmek amacıyla Türkiye’ye gitmesinin hiç bir ihtimali yok.” şeklinde konuştu.

Paul, Suudi Arabistan’a yapılan silah satışının durdurulması gerektiğini belirterek, "Kendileriyle, bizimle müttefik olmak isteyip istemediklerini konuşmamız gerekiyor." ifadesini kullandı.

Ayrıca Paul, “Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili Suudi Arabistan’ın hazırladığı rapora inanıyor musunuz?” şeklinde bir soruya ise “Kesinlikle hayır, aşağılayıcı.” cevabını verdi.