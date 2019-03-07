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Amerikalı Senatör: ‘Ordudayken Tecavüze Uğradım’

07.03.2019 00:41 | Son Güncelleme

Amerika’daki ilk kadın savaş pilotu olan Senatör Martha McSally, geçmişte askeri pilot olarak görev yaptığı dönemde Amerikan Hava Kuvvetleri’ndeki bir üstü tarafından tecavüze uğradığını iddia etti

Amerikalı Senatör: ‘Ordudayken Tecavüze Uğradım’

Amerika’daki ilk kadın savaş pilotu olan Senatör Martha McSally, geçmişte askeri pilot olarak görev yaptığı dönemde Amerikan Hava Kuvvetleri’ndeki bir üstü tarafından tecavüze uğradığını iddia etti.

Orduda 26 yıl görev yapan Cumhuriyetçi Parti Arizona senatörü McSally, bu açıklamayı Senato’daki bir komisyonun silahlı kuvvetlerde cinsel istismarın önlenmesi ve bu tip vakalar olduğunda da verilen karşılıkların güçlendirilmesi konulu oturumunda yaptı.

McSally bugüne kadar sessiz kalma nedeninin utanma ve şaşkınlığın yanısıra sisteme duyduğu güvensizlik olduğunu ifade etti. McSally kendisine tecavüz eden Hava Kuvvetleri yetkilisinin ismini vermedi.

Toplantıda bu açıklamayı yaptığı sırada konuşmakta zorlandığı ve duygulandığı gözlemlenen McSally, “Yıllarca sessiz kaldım ancak kariyerimin ilerleyen yıllarında ordudaki benzer skandallar ve tamamen etkisiz kalan karşılıklar arttıkça kendimin de böyle bir olay atlattığını birilerine söyleme ihtiyacı duymaya başladım” dedi.

Çevresindeki kişilere bu konuda açılma kararından sonra aldığı tepkiler nedeniyle uzun yıllar boyunca hizmet verdiği Hava Kuvvetleri’nden neredeyse ayrılmayı bile düşündüğünü belirten McSally, “Birçok mağdur gibi ben de ‘sistem bana her seferinde tekrar tekrar tecavüz ediyor’ gibi hissettim” dedi.

Amerika’da orduda yaşanan cinsel taciz ve istismar vakalarıyla ilgili ihbarlar 2017 yılında yüzde 10 oranında arttı. Aynı yıl içerisinde Savunma Bakanlığı internette bir çıplak fotoğraf paylaşma skandalıyla sarsılmıştı.

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