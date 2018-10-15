WASHINGTON (AA) - ABD’nin Illinois eyaleti Senatörü Dick Durbin, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasının Suudi Arabistan yönetiminin “aşırıcılığına bir örnek” olduğunu belirterek, "Suudi Arabistan’ı güvenebileceğimiz bir müttefik olarak değerlendirmemeliyiz. Kendisini eleştirenleri susturuyorlar." dedi.

Senatör Durbin, CNN televizyon kanalına yaptığı açıklamada, İstanbul’daki Suudi konsolosluğuna girdikten sonra kendisinden haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı ve Washington- Riyad ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Prens Halit bin Salman bin Abdulaziz’in kendisini telefonla aradığını aktaran Senatör Durbin, "Suudi büyükelçi, Kaşıkçı soruşturmasına ABD’nin dahil olmasını istemediklerini bildirdi." ifadesini kullandı.

Durbin, Kaşıkçı olayının Suudi Arabistan yönetiminin “aşırıcılığına bir örnek” olduğunu vurgulayarak, "Suudi Arabistan’ı güvenebileceğimiz bir müttefik olarak değerlendirmemeliyiz. Kendisini eleştirenleri susturuyorlar ve (Kaşıkçı olayı) bildiğimiz en sıra dışı olay. Fakat biz şimdi bu konu hakkında ne yapacağız? İlişkileri normal bir şekilde devam mı ettireceğiz? Daha fazla otel yaptırıp, silah mı satacağız? Umarım farklı bir adım atarız.” diye konuştu.