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Amerikalı senatörden Trump yönetimine "Kaşıkçı" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 06:02 | Son Güncelleme

New Jersey Senatörü Cory Booker: - "Suudi Arabistan'la bütün ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz"

WASHINGTON (AA) - ABD Kongresinden Senatör Cory Booker, Washington'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı olayıyla ilgili politikasını eleştirerek, "Suudi Arabistan'la bütün ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz." dedi.

New Jersey Senatörü Booker, Allen Üniversitesinde katıldığı bir programda, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Kaşıkçı hakkındaki soruları yanıtladı.

Beyaz Saray'ın Kaşıkçı hakkında yürüttüğü diplomasiyi sert bir dille eleştiren Booker, Donald Trump yönetiminin yeterince güçlü ses çıkarmadığını dile getirdi.

Booker, "Suudi Arabistan politikamızı uzun zamandan beri eleştiriyorum. Mesela şu anda Yemen'de yaşananlar bir insanlık krizidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, Riyad yönetimine silah satışını durdurması gerektiğini vurgulayan Booker, "Suudi Arabistan'la bütün ilişkilerimizi tekrar gözden geçirmeliyiz. Biz ahlaki olarak öncülük yapması gereken bir ülkeyiz." diye konuştu.

- Kaşıkçı olayı

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, 2 Ekim Salı günü resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na gittikten sonra bir daha haber alınamamıştı.

Emniyet kaynaklarınca yapılan değerlendirmede, Kaşıkçı'nın gittiği Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan bir daha çıkmadığı teyit edilirken, başkonsolosluk binasında aynı saatlerde, 2 uçakla İstanbul'a gelen ve aralarında yetkililerin de yer aldığı 15 Suudi vatandaşının bulunduğu, bu kişilerin daha sonra geldikleri ülkelere döndüklerinin belirlendiği kaydedilmişti.

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