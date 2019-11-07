Amerikalı senatörlerden Washington'a çağrı: Türkiye 17 Ekim anlaşmasını ihlâl ediyorsa yaptırımları başlatın

"Sizden Türkiye'nin ve/veya ona bağlı güçlerinin Tel Abyad ve Resulayn kentleri arasında doğudan batıya ve 30 kilometre güneydeki M4-M10 yoluna kadar yer alan bölge dışında faaliyet gösterip göstermedikleri konusunda bizi acilen bilgilendirmenizi istiyoruz. Eğer durum böyleyse, yönetim Türkiye'ye 17 Ekim anlaşmasını ihlâli nedeniyle yaptırım uygulamayı planlıyor mu?"

Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve Marsha Blackburn ile Demokrat Senatörler Chris Van Hollen, Richard Blumenthal ve Jeanne Shaheen tarafından imzalanan mektupta, bu iddiaların doğrulanması halinde Türkiye'ye yaptırım uygulanması istendi.

Hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat senatörlerin Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'ya hitaben kaleme aldıkları mektupta, Türk ve Türkiye'nin destekledikleri silahlı güçlerin üzerinde anlaşılan "güvenli bölge" dışında Suriyeli Kürtlere saldırdıkları iddialarının doğruluğu sorgulandı.

5 Amerikalı senatör Washington yönetimine, Türkiye'nin ABD ile Suriye'nin kuzeyine ilişkin vardığı ateşkes anlaşmasını ihlâl ettiği iddialarını araştırma ve bu iddiaların teyit edilmesi halinde Ankara'ya yaptırımlar uygulama çağrısında bulundu.

Mektupta, "Türk ya da Türkiye destekli askeri güçlerin Suriyeli Kürtlere Tel Tamir yakınlarında saldırdığına dair bir dizi söylenti var. Bu doğruysa, Ankara Moskova ve Washignton ile ayrı ayrı yaptığı ateşkes anlaşmalarını ihlâl ediyor demektir" ifadeleri yer aldı.

"Başkan (Donald) Trump pek çok kez Türkiye'nin yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde 'Türkiye ekonomisini yerle bir etmekle' tehdit etti" ifadelerinin yer aldığı mektup, şöyle devam etti:

"Bu vaziyet doğrultusunda, yönetimden hızlı bir şekilde 17 Ekim anlaşmasının uygulanması için sert ekonomik yaptırımları devreye sokacak önlemler almasını istiyoruz."

Söz konusu senatörler, ABD Başkanı Trump'ın Suriye'nin kuzeyinden Amerikan askerlerini çekmesine en fazla karşı çıkan Kongre üyeleri arasındaydı.

Türkiye ve ABD'li yetkililer 17 Ekim'de Ankara'da, Halk Savunma Birlikleri'nin (YPG) 120 saat içinde yaklaşık 32 kilometre derinliğinde oluşturulacak güvenli bölgenin gerisine çekilmesi ve ağır silahlarının toplanması ile güvenli bölgenin öncelikle Türkiye'nin kontrolünde olması konularında anlaşmıştı.