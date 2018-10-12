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Amerikalı şirketlerden Suudi Arabistan'a "Kaşıkçı" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2018 00:42 | Son Güncelleme

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times'ın ardından, Huffington Post ve Los Angeles Times da Prens Muhammed himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan sponsorluğunu çektiğini duyurdu - Avrupa Komisyonu'nun eski Başkan Yardımcısı Neelie Kroes, Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık projesi NEOM'un yönetim kurulundaki rolünü askıya aldığını açıklarken, Sidewalk Labs adlı şirket de projede çalışmayacağını duyurdu

ABD'li firmalar, son dönemde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan'ın girişimlerinden sponsorluklarını ve desteklerini çekiyor.

Amerika'nın önde gelen gazeteleri arasında olan New York Times'ın (NYT) ardından diğer başka firmalar da Kaşıkçı'nın akıbeti konusunda eleştirilerin hedefi olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın himayesinde 23-25 Ekim'de Riyad'da düzenlenecek konferanstan medya sponsorluğunu çektiğini duyurdu.

ABD'nin diğer önemli basın organlarından Huffington Post'un kurucusu olan ve Future Investment Initiative'in danışma kurulunda bulunan Arianna Huffington adına açıklama yapan bir yetkili, Huffington'ın konferansa katılmayacağını belirtti.

Los Angeles Times'in sahibi Patrick Soon-Shiong'in de konuşmacı olarak yer alacağı konferansa katılmayacağı belirtildi.

İsviçre- İsveç ortaklığında kurulmuş bir teknoloji firması olan ABB de Kaşıkçı olayının yansımalarını takip edildiğini, buna göre konferansa katılıp katılmayacaklarını açıklayacaklarını kaydetti.

- 500 milyar dolarlık projede de yaprak dökümü

Ayrıca, ABD'nin eski enerji bakanlarından Ernest Moniz, gazeteci Cemal Kaşıkçı hakkında yaşanan gelişmeleri gerekçe göstererek, Suudi Arabistan'ın 500 milyar dolarlık projesi NEOM'un yönetim kurulundaki rolünü askıya aldığını duyurmuştu.

Avrupa Komisyonu'nun eski Başkan Yardımcısı Neelie Kroes de bugün, Kaşıkçı'nın akıbeti hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkana kadar NEOM'un yönetim kurulandaki rolünü askıya aldığını belirtti.

Ayrıca kent inovasyon şirketi olan Sidewalk Labs'ın kurucusu Dan Doctoroff da NEOM üzerinde çalışmayacaklarını açıkladı.

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın da yazarları arasında bulunduğu Washington Post gazetesi, ABD istihbaratının yaptığı bir dinlemede, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Kaşıkçı'nın bazı vaatlerle Suudi Arabistan'a dönmesinin sağlanması, daha sonra da tutuklanmasını emrettiğini ileri sürmüştü.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine büyük katkılarda bulunan ve Ortadoğu'nun en etkin gazetecilerinden biri olarak bilinen Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna gitmiş ve kendisinden bir daha haber alınamamıştı.

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ABD Cemal Kaşıkçı

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