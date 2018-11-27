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Amerikalı Sözcüden Gözlem Noktaları Açıklaması

27.11.2018 22:34 | Son Güncelleme

Pentagon muhabirlerine brifing veren Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, gözlem noktalarının amaçlarından birinin, orta Fırat vadisi bölgesinden Türkiye’ye kaçmaya yeltenebilecek IŞİD militanlarının geçiş rotalarını engellemek olduğunu belirtti

Amerikalı Sözcüden Gözlem Noktaları Açıklaması

Irak ve Suriye’de IŞİD’e karşı sürdürülen Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Albay Sean Ryan, Amerikan güçlerinin Suriye’nin kuzeydoğusunda Türkiye sınırında oluşturmayı planladığı gözlem noktalarıyla ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Video konferans yoluyla Pentagon muhabirlerine brifing veren Ryan, gözlem noktalarının amaçlarından birinin, orta Fırat vadisi bölgesinden Türkiye’ye kaçmaya yeltenebilecek IŞİD militanlarının geçiş rotalarını engellemek olduğunu belirtti.

Sözcü Ryan, “Bu gözlem noktaları, ilave şeffaflık sağlayacak ve Türkiye’nin IŞİD unsurlarından korunmasını daha iyi hale getirecek” dedi.

Bir soru üzerine Ryan, gözlem noktalarını oluşturma girişimini ABD Dışişleri Bakanlığı’yla koordine ettiklerini ve bu noktaların Türk sınırı üzerinde olması itibariyle Türkiye’yi de bilgilendirdiklerini kaydetti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD askeri güçlerinin Türkiye’nin Suriye sınırına 12 gözlem noktası kurma çalışmalarını eleştirmişti. Haftasonunda Ankara’da yaptığı açıklamada Akar, “Kanada'da General (Joesph) Dunford ve diğer ABD'li muhataplarımız ile yaptığımız görüşmeler sırasında ABD'nin Suriye sınırına kurmayı planladığı gözlem noktaları hususu da gündeme geldi. ABD askerleri tarafından Suriye sınırına kurulacak gözlem noktalarının ülkemizdeki algıyı son derece olumsuz etkileyeceğini, burada, ‘ABD askerleri bir şekilde terörist YPG'lileri koruyor, onları perdeliyor’ şeklinde bir algıya sebep olabileceğini görüşmelerimiz sırasında dile getirildi” diye konuşmuştu.

Amerikalı sözcü Ryan ise, gözlem noktalarıyla ilgili olarak, “istikrar getirecek ve bölgede IŞİD’e karşı daha iyi savaşılmasını sağlayacak. Bu gözlem noktalarına adam yerleştirerek mekanları güvenli hale getiriyoruz. Dolayısıyla iki taraf için de kazan-kazan durumu sözkonusu” dedi.

Ryan, “Türkiye’ye bunu kabul ettirdiniz mi?” sorusunu “Evet Türkiye’ye bu konuda tam olarak bilgi verildi” şeklinde yanıtladı.

Ryan bir başka gazetecinin, “Bu gözlem noktaları hem Türkiye, hem YPG’yi korumak için mi inşa ediliyor?” sorusu üzerine, bu noktalarla kuzeydoğu Suriye’de güvenliğin tesisinin amaçlandığını ve Türkiye’nin güvenlik kaygılarının da hesaba katıldığını belirtti. Ryan, “Bu önemli, Türkiye NATO ortağı, aynı zamanda koalisyon ortağı. Dolayısıyla bu bölgeye yönelik herhangi bir IŞİD hareketliliği görürsek, arayacağımız ilk yer onlar (Türkler) olacak” diye konuştu.

Sözcü Ryan, gözlem noktalarının oluşturulmasının ne zaman tamamlanacağı ve kaç tane gözlem noktası olacağı şeklindeki soruları yanıtlarken de, “Şu anda hala mekanları değerlendiriyoruz. Kaç tane kuracağımızı operasyonel güvenlik nedeniyle söyleyemem, ancak uygun mekanlara bakıyoruz ve bulduktan sonra harekete geçeceğiz” dedi. Ryan, “Şu ana kadar hiç kurdunuz mu yoksa süreç yeni mi başlıyor?” sorusu üzerine, “Hayır şu anda mekanları güvenli hale getirme sürecindeyiz. Henüz tamamlanmadı” dedi.

Ryan, oluşturulacak noktalara kaç Amerikan askerlerinin konuşlandırılacağı konusunda da yine operasyonel güvenlik nedeniyle bilgi vermedi.

Gözlem noktaları kurma sürecinin daha çok yeni olduğuna dikkati çeken Ryan, “Bu bölgede hem kendimiz hem de Türkiye için güvenliği sağlamada en iyi çözümü bulacağız” ifadesini kullandı.

Menbiç’te ortak devriyeler

Doğal Kararlılık Operasyonu Sözcüsü Sean Ryan brifingde Türk ve Amerikan askerlerinin Menbiç’te devam eden ortak devriye görevine de değindi. Ryan, “Ortak devriye misyonlarında Türk ve Amerikan güçleri arasındaki ittifak bize bu bölgeye teröristlerin erişimini engellemeye devam etmemizi sağlıyor. Bu bölge zaman içerisinde gelişen bir toplum haline geldi. Bu istikrar bizim ve NATO müttefikimiz Türkiye’nin çabalarının ve Menbiç’deki yerel yetkililerle işbirliğinin doğrudan neticesi” diye konuştu.

Koalisyonun 30 bin SDG’liyi eğiteceği iddiası

Ryan ayrıca bir gazetecinin, “koalisyonun 30 bin Suriye Demokratik Güçleri (SDG) üyesini İran’ın varlığına karşı koymak üzere eğitmeyi planladığı” şeklindeki haberleri sorması üzerine, “Geçmişte SDG’yi eğittik ve orta Fırat vadisindeki başarıları bunun kanıtı. Kabiliyetli bir güç. Ama şu anda elimizde takip ettiğimiz fiziki bir anlaşma muhtırası yok dolayısıyla sizi bu noktada ilave aydınlatma için SDG sözcüsüne yönlendirmek durumundayım” dedi.

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