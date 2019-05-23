‘Amerikalı Taliban’ Serbest Bırakılıyor

2001’de Afganistan’da Taliban için savaştığı sırada yakalanan ve Amerikalı Taliban olarak bilinen John Walker Lindh serbest bırakılıyor. Bazı Kongre ise üyeleri Lindh’in hala güvenlik riski oluşturduğu düşüncesinde.

20 yıllık cezasının 17 yılını dolduran Lindh şartlı tahliye oluyor. Lindh, 2001’de yakalandığında 20 yaşındaydı. Indiana eyaletinde Terre Haute’da kaldığı cezaevinden bugün serbest kalması bekleniyor.

38 yaşındaki Lindh, önümüzdeki birkaç yıl içinde Irak ve Afganistan’da terör suçlamalarıyla bağlantılı olarak Amerikan güçlerince yakalananlardan serbest bırakılacaklardan sadece biri.

Lindh’in serbest bırakılacak olmasına bazı Kongre üyeleri karşı çıkıyor. Kongre üyeleri Lindh’in neden erken serbest bırakıldığını ve yetkililerin eski cihatçılarda radikalleşme ve suçu yeniden işleme konularında ne değerlendirme yaptıklarını sorguluyor.

Basına sızan Amerikan yönetimi belgelerinde, 2016 yılında Lindh’in hala aşırı düşüncelere sahip olduğu kaydediliyor.

Lindh’in anne babasıyla,avukatı konuyla ilgili henüz yorum yapmadı.