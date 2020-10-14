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Amerikalı turistleri gasp etmeye çalışan zanlılar yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 10:39 | Son Güncelleme

Dolmabahçe Sarayı’nı gezen Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışan 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı.

Dolmabahçe Sarayı’nı gezen Amerikalı aileyi gasp etmeye çalışan 3 zanlı polis ekiplerince yakalandı. Olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.
Dolmabahçe Sarayı’nı gezen Amerikalı aileyi çıkışta gasp etmeye çalışan 3 kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı. Hatice Ö., Yaren Ç. ve Sevda Y. isimli zanlılar adeta suç makinesi çıktı. Hatice Ö.’nün yankesicilikten 24, Yaren Ç.’nin 76, Sevda Y.’nin ise 13 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirilerek ifadesi alınan zanlılar, adliyeye sevk edildi. Hatice Ö ve Sevda Y. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Yaren Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olay anı güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.

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