Amerikalı ünlü arkeolog Theresa'nın Tarsuslu Mehmet'le Nemrut yolculuğu

Nuri PİR- Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), (DHA)- ADIYAMAN'daki Nemrut Dağı'nda 31 yıl boyunca kazı yapıp Kommagene Kralı I. Antiochos'un mezarını arayan Amerikalı arkeolog Theresa Goell'e Tarsuslu marangoz- fotoğrafçı Mehmet Sabit Meray'ın bir süre eşlik ettiği ortaya çıktı.

​Tarsus Esnaf Odaları Birliği’nin kurucularından Niyazi Meray (86), 9 yıl önce hayatını kaybeden ağabeyi Mehmet Sabit Meray’ın (87), Theresa Goell ile 1951 yılında Mersin’in Tarsus ilçesindeki arkeolojik kazılarda tanıştıklarını söyledi. Meray, ağabeyi Mehmet Sabit ile babası İsa’nın Tarsus Amerikan Koleji’nde marangozluk yapması nedeniyle ilçedeki kazıları yürüten ABD’lilerle yakın ilişkiler kurduğunu anlattı.

Mehmet Sabit’in marangozluğun yanı sıra kazıda elde edilen tarihi eserleri fotoğraflayıp ABD’lilere teslim ettiğini de kaydeden Niyazi Meray, ilerleyen zamanlarda ağabeyi ile Theresa Goell’in yakın arkadaş olduklarını ifade etti. Nemrut Dağı’nda kazılar yaparak Kommagene Kralı I. Antiochos'un mezarını arayan Theresa’nın bir defasında Mehmet Sabit’i de Nemrut Dağı'na yanında götürdüğünü ifade eden Niyazi Meray, "Daha sonra döndüler ve Tarsus'taki çalışmalara devam etti. Bir süre sonra Theresa ABD'ye giderken ağabeyimi de götürmek istedi, ancak ailem izin vermedi. Daha sonra izin vermemeleri nedeniyle pişmanlık yaşadılar" dedi.