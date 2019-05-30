Amerikalı Uzmanlardan 'AKP Vizyonunu Kaybetti' Yorumu

Washington merkezli Hudson Enstitüsü’nde düzenlenen ‘Baskı Altında: ABD-Türkiye İlişkilerinin Gidişatı’ başlıklı panelde konuşan uzmanlara göre iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi vizyonunu kaybetti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ise gücünü elinde tutabilmek adına milliyetçi seçmenlere seslenmeye ve dış güçleri hedef gösteren söylemlerine bir süre daha devam edecek. Uzmanlar ayrıca Türkiye’de süregelen siyasal krizin dış ilişkileri de doğrudan etkilediğine vurgu yaptı. Türkiye-ABD ikili ilişkilerindeki sarsıntılar devam ederken, Türkiye iç siyasetindeki son durum da Amerikalı uzmanlar tarafından da yakından takip ediliyor. Son birkaç hafta boyunca Başkent Washington’da birçok farklı düşünce kuruluşunda artarda Türkiye’yle ve Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili paneller düzenlendi. Bunlardan biri de Hudson Enstitüsü’ndeydi. Panelde Amerika Dış Politika Konseyi Orta Asya ve Kafkaslar Enstitüsü Direktörü Svante Cornell, Amerikan İlerleme Merkezi’nden Kıdemli Araştırmacı Alan Makovsky, Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Lisel Hintz ve Hudson Enstitüsü’nden araştırmacı Blaise Misztal Türkiye’de toplumda ve siyaset arenasında hakim olan son durum ve bunun Amerika’yla olan ilişkileri üzerindeki etkisiyle ilgili gözlemlerini ve görüşlerini aktardı.

‘AKP, yeni fikirler açısından harap oldu’ Svante Cornell Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başbakan olduğu dönemlerde daha farklı bir politika güttüğüne değindi: “Erdoğan ilk başlarda daha liberal politikalar güttü ve burada, Amerika’da ve Avrupa’da etkisini hissettirmek için liberallere verdiği desteği bir hayli kullandı. O dönemler Türkiye’deki Kürt seçmenler ve Kürt gruplarla da ittifak içindeydi. Daha da önemlisi, devlet kurumlarında kadroları Kemalist yapılardan alıp kendi adamlarını yerleştirirken ise Fethullah Gülen’in çevresine bağlı kaldı. Ancak sonradan tüm bu gruplarla ilişkileri kötüleşti. Zaten Erdoğan da 2015 seçimlerinde bu yüzden kazanamadı ve gücünü yeniden kazanmak için bir savaşa girmek zorunda kaldı.” Cornell’e göre, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimlerde kazanmasını sağlayan tek şey siyasette ve devlette Türk milliyetçi gruplarla ittifak kurmuş olması.” Cornell ayrıca 2017 yılında yapılan Anayasa değişikliği referandumu sonucunda yürürlüğe koyulan yeni başkanlık sisteminin de AKP’nin parti yapısını yıprattığı görüşündü. Cornell, “Tüm parti üyeleri yeni fikirler, anlamlı değer ve programlar açısından tamamen harap oldu. AKP şu an sadece insanlara iş ihaleleri sağlayan, çıkar odaklı ekonomik bir organizasyon konumunda. Bir zamanlar olduğu gibi sosyal bir hareket değil artık” diye konuştu.

‘Erdoğan hiç olmadığı kadar zayıf’ Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Öğretim Üyesi Lisel Hintz de Erdoğan’ın ciddi anlamda güç kaybettiği görüşünü savunarak şu ifadeleri kullandı: “Erdoğan’ın düşünce yapısını ve güce tutunma ihtiyacını anlamak için, kişiliksel otoriter rejimden bahsedebilirim. Siyasal açıdan, Erdoğan daha önce hiç olmadığı kadar zayıf. Bu da aslında bir tezatlık yaratıyor çünkü kurumsal açıdan şu an en güçlü pozisyonda. Ancak seçmenleri artık şöyle diyor: ‘Tamam, ne güzel, bin odalı bir sarayda yaşıyor. Bizse çürümüş soğan alabilmek için iki saat sırada dikiliyoruz’. Erdoğan’ın muhafazakar tabanını kaybetmiş olması bence çok ilginç. Ve bunun yolsuzlukla ilgili algılara dayandığını düşünüyorum. Yani artık insanlar konunun Erdoğan’ın milletiyle, halkıyla ilgili olmadığını, kendisiyle ve kendi çıkarlarıyla ilgili olduğunu söylüyor.” Cornell’in Türkiye’deki yeni başkanlık sistemi ve AKP’nin içinde yaşanan sıkıntılarla ilgili yorumlarına katılan Kıdemli Araştırmacı Alan Makovsky, bu yeni sistemin Erdoğan’ın siyasi olarak yaptığı hatalardan bir olduğunu savundu. Makovsky’ye göre AKP’nin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Milliyetçi Hareket Partisi’yle (MHP) kurduğu ortaklık da Erdoğan için hatalı bir adımdı.