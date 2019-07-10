Amerikalı Yahudi gençlere İsrail işgalini anlatan gezi

Amerika merkezli liberal Yahudi lobi grubu J Street'in, İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgal ve politikalarını anlatmak için Amerikalı Yahudi gençlere yönelik turlar düzenlemeye başladığı belirtildi. Amerika'nın etkili gazetelerinden New York Times (NYT), J Street'in "İnsanımız Öğrensin" (Let our people know) sloganı ile Birthright İsrail adlı kuruluşun turlarına alternatif olarak düzenlediği geziye ilişkin bir haber yayımladı. Haberde, İsrail ile bağlarını güçlendirmek için Amerikalı Yahudi gençlere yönelik ülkeye her yıl onlarca bedava tatil ve gezi programı gerçekleştiren Birthright İsrail'e alternatif olarak, J Street'in gezisinde "İsrail'in işgali ve politikası altındaki Filistin'deki gerçek durumun da gösterilmesinin amaçlandığı" aktarıldı. Birthright İsrail'in ABD'den binlerce Yahudi genci götürdüğü turlarda özellikle İsrail'in işgali altındaki toprakların ve uyguladığı politikaların görmezlikten gelindiğine dikkat çekilen haberde, J Street tarafından İsrail'e götürülen 28 Yahudi öğrencinin geçen hafta İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki izlenim ve tecrübelerine yer verildi.

- "İşgallerden haberi olmayan Amerikalı Yahudi bir nesil yetiştiriliyor" Geziye katılan J Street öğrenci organizasyonundan 22 yaşındaki Shira Wolkenfeld, İsrail'e ilk defa gelen öğrencilerin işgal altındaki Filistinlilerin durumunu da anlamaları gerektiğini belirterek, "Bütün bunlardan (işgallerden) haberi olmayan Amerikalı Yahudi bir nesil yetiştiriliyor. Bu çok yanlış ve siyasi." ifadesini kullandı. Kuzey Carolina Üniversitesinden geziye katılan 19 yaşındaki Liyah Foyeh, Batı Şeria'daki Filistinlerin ve Yahudi yerleşimcilerin yaşadığı yerlerde gördüklerinin kahredici olduğunu belirterek, "Bunlar gerçekten çok üzücü. Bugünden sonra artık bunlara karşı çıkmalıyım. Ben Filistinlilere zulmetmesem bile bu sistemin bir parçasıyım." değerlendirmesinde bulundu. New York Rochester'dan geziye katılan müzik bölümü öğrencisi Adam DeSchriver da işgal altındaki Batı Şeria gezisinin kendisi için zihin açıcı olduğuna dikkati çekerek, "Benim kalbimi acıtan, İsrail'deki Yahudi kültürü rönesansının bedelini başkaları ödüyor olması." şeklinde konuştu.