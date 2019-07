Amerikalı Yahudi gençlere İsrail işgalini anlatan gezi

Amerika merkezli liberal Yahudi lobi grubu J Street'in, İsrail'in, Filistin topraklarındaki işgal ve politikalarını anlatmak için Amerikalı Yahudi gençlere yönelik turlar düzenlemeye başladığı belirtildi.

Amerika'nın etkili gazetelerinden New York Times (NYT), J Street'in "İnsanımız Öğrensin" (Let our people know) sloganı ile Birthright İsrail adlı kuruluşun turlarına alternatif olarak düzenlediği geziye ilişkin bir haber yayımladı.

Haberde, İsrail ile bağlarını güçlendirmek için Amerikalı Yahudi gençlere yönelik ülkeye her yıl onlarca bedava tatil ve gezi programı gerçekleştiren Birthright İsrail'e alternatif olarak, J Street'in gezisinde "İsrail'in işgali ve politikası altındaki Filistin'deki gerçek durumun da gösterilmesinin amaçlandığı" aktarıldı.

Birthright İsrail'in ABD'den binlerce Yahudi genci götürdüğü turlarda özellikle İsrail'in işgali altındaki toprakların ve uyguladığı politikaların görmezlikten gelindiğine dikkat çekilen haberde, J Street tarafından İsrail'e götürülen 28 Yahudi öğrencinin geçen hafta İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki izlenim ve tecrübelerine yer verildi.