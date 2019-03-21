Amerikalı Yargıçtan Önemli Çevre Kararı

Karar çevreci bir davanın sonunda alındı. Üç çevreci kuruluş, BLM’ye 2016 yılında gelecekteki petrol ve gaz projelerinde sera gazı emisyonlarını hesaplama ve kısıtlama konusunda yetersiz kaldığı gerekçesiyle dava açmıştı.

Wyoming eyaletinde büyük bir alanda sondaj çalışması Trump yönetiminin çevre yasalarını ihlal ettiği yönünde karar almasının ardından durmuştu. Federal yargıç, Amerika’nın kamu alanlarını yöneten ve enerji sektörüyle kira sözleşmeleri yapan BLM dairesine analizini yeniden yapması emrini verdi.

Karar, Trump yönetiminin “önce enerji” gündemine yönelik ilk önemli boyuttaki denetim anlamına geliyor. Trump yönetimi “önce enerji” politikasıyla geniş miktarda kamu alanını maden ve sondaj çalışmalarına açmıştı.

Çevreci Jeremy Nichols’a göre karar, bütün petrol ve gaz sondajının raydan çıktığı ve yasa dışı olarak ilerlediğini ortaya koyuyor.

Trump yönetimi sırasında kamu alanları önemli oranda petrol ve gaz sondajı için kiraya verildi. Bu alanların oranı Obama döneminden oldukça fazla. Söz konusu alanlar Colorado, Montana, New Mexico, Nevada, Utah, Wyoming gibi daha çok ülkenin batı eyaletlerinde bulunuyor. Trump yönetimi Atlas Okyanusu’nda da ayrıca gaz ve petrol araması planlıyor. Yönetim bazı çevrelerce enerji sektörünü “kayırmakla” suçlanıyor.

