Amerikalı Yatırımcılar Haftayı Seçim Sonuçlarından Memnun Kapatıyor

Salı günü yapılan ve birçok açıdan Amerika’nın kaderini belirleyecek ara seçimler öncesinde piyasalar oldukça temkinli, hatta Ekim ayı boyunca düzeltme dönemi adı verdiğimiz ve bazen %6 ya kadar varan düşüşlerin gerçekleştiği seansları geride bırakmaya hazır görünüyor. Seçimlerden gelen sonuçlar yatırımcılar tarafından sevinçle karşılandı, ne de olsa Wall Street’in en büyük korkusu Blue Wave, yani Mavi Dalga olarak adlandırılan Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu almasıydı, bu tam olarak gerçekleşmedi ve ara seçimlerden piyasalar için çıkabilecek en iyi sonuç çıktı diyebiliriz. Senato’nun Cumhuriyetçilerin kontrolunda kalması, büyük şirketlerin çok hoşuna giden vergi kesintileri ve beklenen deregülasyon yasalarının onaylanması; bunun yanı sıra Temsilciler Meclisi’nin Demokratlara geçmesi, Başkan Trump’ın özellikle Çin’e açtığı ticari savaşın dengelenebileceği, hatta kontrol altına alınabileceği şeklinde algılandı piyasalarda ve seçimin akabinde yükselişler başladı.

Bu haftanın diğer önemli haberi ise Amerikan Merkez Bankası’ndan geldi. FED, faiz oranlarını bu toplantısında sabit tutma kararı aldı. Bankanın kararı birçok yatırımcının beklentisi doğrultusunda geldi. Banka, raporunda Eylül ayından bu yana işsizlik oranındaki azalmayı öne çıkardı. Ancak ilginç olan bankanın raporunda Ekim ayında piyasaların içinde bulunduğu dalgalanmalardan söz etmiyor olmasıydı. Ekonomik büyümenin de büyüdüğüne işaret eden FED raporu, önümüzdeki toplantıda faiz oranın yükseleceğine ve gelecek yıl 3 kez daha faiz artışı beklendiğine işaret ediyor. Dün akşam CNBC’ye konuk olan eski Wells Fargo CEO’su Richard Kovacevich piyasaların FED’den Aralık ayında faiz oranını yükseltmesini beklediklerini, eğer FED faiz yükseltmezse bu duruma piyasaların olumsuz yanıt vereceğini söyledi. Jerome Powell’in şeffaflık politikası ve performansı açısından piyasaların desteklediğini söyleyen Kovaçevich, Başkan Trump’ın Merkez Bankası’nın işine karışmaması gerektiğinin altını çizdi. Fed kararın ardından Dow Jones endeksi dünkü seansı %0.04 gibi çok küçük bir yükseliş ile tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq düşüşteydi.