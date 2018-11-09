HABER

Amerikalı Yatırımcılar Haftayı Seçim Sonuçlarından Memnun Kapatıyor

09.11.2018 22:14 | Son Güncelleme

Salı günü yapılan ve birçok açıdan Amerika’nın kaderini belirleyecek ara seçimler öncesinde piyasalar oldukça temkinli, hatta Ekim ayı boyunca düzeltme dönemi adı verdiğimiz ve bazen %6 ya kadar varan düşüşlerin gerçekleştiği seansları geride bırakmaya hazır görünüyor

Amerikalı Yatırımcılar Haftayı Seçim Sonuçlarından Memnun Kapatıyor

Salı günü yapılan ve birçok açıdan Amerika’nın kaderini belirleyecek ara seçimler öncesinde piyasalar oldukça temkinli, hatta Ekim ayı boyunca düzeltme dönemi adı verdiğimiz ve bazen %6 ya kadar varan düşüşlerin gerçekleştiği seansları geride bırakmaya hazır görünüyor.

Seçimlerden gelen sonuçlar yatırımcılar tarafından sevinçle karşılandı, ne de olsa Wall Street’in en büyük korkusu Blue Wave, yani Mavi Dalga olarak adlandırılan Demokratların hem Senato hem de Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu almasıydı, bu tam olarak gerçekleşmedi ve ara seçimlerden piyasalar için çıkabilecek en iyi sonuç çıktı diyebiliriz. Senato’nun Cumhuriyetçilerin kontrolunda kalması, büyük şirketlerin çok hoşuna giden vergi kesintileri ve beklenen deregülasyon yasalarının onaylanması; bunun yanı sıra Temsilciler Meclisi’nin Demokratlara geçmesi, Başkan Trump’ın özellikle Çin’e açtığı ticari savaşın dengelenebileceği, hatta kontrol altına alınabileceği şeklinde algılandı piyasalarda ve seçimin akabinde yükselişler başladı.

Bu haftanın diğer önemli haberi ise Amerikan Merkez Bankası’ndan geldi. FED, faiz oranlarını bu toplantısında sabit tutma kararı aldı. Bankanın kararı birçok yatırımcının beklentisi doğrultusunda geldi. Banka, raporunda Eylül ayından bu yana işsizlik oranındaki azalmayı öne çıkardı. Ancak ilginç olan bankanın raporunda Ekim ayında piyasaların içinde bulunduğu dalgalanmalardan söz etmiyor olmasıydı. Ekonomik büyümenin de büyüdüğüne işaret eden FED raporu, önümüzdeki toplantıda faiz oranın yükseleceğine ve gelecek yıl 3 kez daha faiz artışı beklendiğine işaret ediyor.

Dün akşam CNBC’ye konuk olan eski Wells Fargo CEO’su Richard Kovacevich piyasaların FED’den Aralık ayında faiz oranını yükseltmesini beklediklerini, eğer FED faiz yükseltmezse bu duruma piyasaların olumsuz yanıt vereceğini söyledi. Jerome Powell’in şeffaflık politikası ve performansı açısından piyasaların desteklediğini söyleyen Kovaçevich, Başkan Trump’ın Merkez Bankası’nın işine karışmaması gerektiğinin altını çizdi.

Fed kararın ardından Dow Jones endeksi dünkü seansı %0.04 gibi çok küçük bir yükseliş ile tamamlarken, S&P 500 ve Nasdaq düşüşteydi.

Şu ana kadar S&P 500’de işlem gören şirketlerin %87sinin üçüncü çeyrek raporları açıklandı. Bu raporları inceleyen FactSet şirketinden gelen bilgilere göre şirketlerin gelirlerinde ortalama % 25’e varan artışlar gözlemlendi. Ama yatırımcılar, bu pozitif rakamlara rağmen tüm dünyada ekonomik büyümenin duraksama yaşadığı şu dönemde, Amerikan şirketlerinin de ister istemez bu durumdan etkilenmesinden kaygı duyuyor.

Kasım ayı istihdam tahminleri 3 Kasım’da sona eren hafta baz alınarak 214 bin olarak açıklandı. Bu rakam ayın başında 210 bin olarak tahmin edilmişti.

PARTNERTüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!Tüm Türkiye’nin beklediği gün geldi! Alışveriş için bu tarihleri kaçırmayın!
Hakkari’de Üs Bölgesinde Patlama: 25 Asker YaralandıHakkari’de Üs Bölgesinde Patlama: 25 Asker Yaralandı
Beyaz Saray’ın paylaştığı görüntüler sahte olabilirBeyaz Saray’ın paylaştığı görüntüler sahte olabilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

İçerde oyuncusu Sedat Payas dizilerde iş bulamayınca...

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Bella-Gigi Hadid kardeşler partiye damga vurdu!

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinden kötü haber! Yaralı askerler var

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İlginizi Çekebilir

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

3 metrelik yılan klozette oturan adamın penisini ısırdı

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Cemal Kaşıkçı cinayetini işleyenler belli oldu! Öldürülen sadece o değilmiş

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

Yan odadan gelen seslere uyandı! Karısıyla kardeşini aynı yatakta yakaladı

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

İngiltere'de Ulaştırmadan sorumlu Devlet Bakanı Jo Johnson istifa etti

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Cinsel ilişki anını paylaştı, kıyamet koptu!

Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Ormanda bu halde bulundu! Şoke eden anlar

Dünya liderleri pazar günü Paris'te toplanacak

Dünya liderleri pazar günü Paris'te toplanacak

Trump çok tartışılan kararı onayladı

Trump çok tartışılan kararı onayladı

İlginç iddia! İşte dünyanın en faydalı balığı

İlginç iddia! İşte dünyanın en faydalı balığı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.