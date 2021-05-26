Amerikalı Yetişkinlerin Yarısından Fazlası Tamamen Aşılandı

Beyaz Saray, Salı günü Amerika’daki yetişkinlerin yarısından fazlasının tamamen aşılanmış olduğunu açıkladı. Söz konusu açıklama ABD Başkanı Joe Biden’ın ülkedeki yetişkin nüfusun yüzde 70’inin aşılanması için hedeflediği tarih olan 4 Temmuz’dan yaklaşık 6 hafta önce geldi.

Federal, eyalet ve yerel yöneticiler henüz aşı olmamış kişilerin aşı olması için çaba harcarken, bir yandan da aşı konusunundaki tereddütler, korkular ve yanlış bilgilendirmelerle mücade ediliyor.

Beyaz Saray’ın kıdemli COVID-19 danışmanlarından Andy Slavitt gece attığı Twitter mesajında, ‘Mayıs ayının bitmesine bir hafta kala ABD’deki yetişkinlerin yarısı aşılandı’’ dedi. Ülke çapındaki yeni corona virüsü enfeksiyonları daha fazla kişinin aşılanmasıyla uzun süredir düşüşe geçti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Başkanı Doktor Rochelle Walensky, Salı günü yaptığı açıklamada Amerika’daki yedi günlük ortalama vaka sayısının önceki haftaya göre yüzde 25 düşüşle 23 binin altına indiğini söyledi.

Tedbirli olmaya devam ediyorum ancak düşüş eğiliminin devam edeceğini umuyorum’’ diyen Walensky, henüz aşı olmamış kişilerin önümüzdeki haftasonu kutlanacak Anma Günü etkinlikleri boyunca sosyal mesafe ve maskeyle ilgili federal yönergelere uymaları gerektiğini sözlerine ekledi.