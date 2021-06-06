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Amerikalı Yetkiliden 'Mahmur' Uyarısı

06.06.2021 00:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin BM Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Irak’ın kuzeyindeki Mahmur mülteci kampında sivillerin hedef alınmasının uluslararası ve insani yasaların ihlali olacağı yolunda Türk yetkilileri uyardığını açıkladı

Amerikalı Yetkiliden 'Mahmur' Uyarısı

ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Irak’ın kuzeyindeki Mahmur mülteci kampında sivillerin hedef alınmasının uluslararası ve insani yasaların ihlali olacağı yolunda Türk yetkilileri uyardığını açıkladı.

Cuma günü Türkiye ziyaretini tamamlayan Thomas-Greenfield, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, “Dün Türk yetkililere, Mahmur mülteci kampında sivillerin hedef alınmasının uluslararası ve insani yasaların ihlali olacağını açıkça ifade ettim. Bugün (Cumartesi) kamp yakınlarında yaşanan şiddet olaylarından kaygılıyım ve tüm taraflara mültecilerin haklarına saygı gösterme çağrısı yapıyorum” diye yazdı.

Linda Thomas-Greenfield’in mesajından önce Kürdistan Yurtseverler Birliği sözcüsü Raşid Kalali, Türk savaş uçaklarının Mahmur kampını bombaladığını ve en az üç kişinin öldüğünü ve yaralananlar olduğunu bildirmişti.

Hava saldırısı resmen doğrulanmadı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta içinde “Mahmur meselesini de en az Kandil kadar önemsiyoruz. Çünkü Mahmur, Kandil'in adeta kuluçka yuvasıdır. BM temizlemediği takdirde bir BM üyesi olarak biz temizleriz” demişti.

1990’ların sonunda BM tarafından kurulan Mahmur mülteci kampında, o yıllarda Türkiye’nin güneydoğusunda PKK’yla yaşanan çatışmalardan kaçan ya da köylerinden tahliye edilen Türkiye vatandaşı Kürtler yaşıyor. Ancak Ankara, kampın PKK tarafından kullanıldığını ve orada örgüt üyelerinin barındırıldığını savunuyor.

Linda Thomas-Greenfield Türkiye ziyareti sırasında Suriye sınırını da incelemişti. Dün (Cuma) Ankara’da basın toplantısı düzenleyen Amerikalı yetkili, Türkiye’yle Suriye’ye insani yardım ve mülteciler konusunda aynı görüşte olduklarını, ikili ilişkilerde olağanüstü fırsatlara sahip olduklarını söylemişti.

Öte yandan Iraklı Kürt yetkililer, bölgede Peşmerge güçleri ve PKK arasında çatışma çıktığını, çatışmada en az beş peşmergenin öldüğünü bildirdi.

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