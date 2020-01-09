Amerikalı yetkililer: "Ukrayna uçağı büyük ihtimalle İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldü"

Amerikal\u0131 yetkililer: "Ukrayna u\u00e7a\u011f\u0131 b\u00fcy\u00fck ihtimalle \u0130ran taraf\u0131ndan 'yanl\u0131\u015fl\u0131kla' d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcld\u00fc"G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERY\u0131lba\u015f\u0131 partisinden eve d\u00f6nd\u00fc, sonras\u0131 korkun\u00e7! 'Beni duvara yaslad\u0131 ve...'D\u00fc\u015fen Ukrayna U\u00e7a\u011f\u0131 i\u00e7in G\u00fcvenlik Yetkililerinden Komplo Teorileri\u00a0\u0130ranl\u0131 komutan sald\u0131r\u0131n\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131! Dikkat \u00e7eken 'sava\u015f' s\u00f6zleri
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