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  4. Amerikalı yetkililer: "Ukrayna uçağı büyük ihtimalle İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldü"

Amerikalı yetkililer: "Ukrayna uçağı büyük ihtimalle İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldü"

09.01.2020 20:26 | Son Güncelleme

Amerikalı yetkililer: "Ukrayna uçağı büyük ihtimalle İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldü"

Amerikalı yetkililer: "Ukrayna uçağı büyük ihtimalle İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldü"

Amerikalı yetkililer: "Ukrayna uçağı büyük ihtimalle İran tarafından 'yanlışlıkla' düşürüldü"

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