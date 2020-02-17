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Amerikalı Yolcular Karantinadaki Gemiden Tahliye Edildi

17.02.2020 17:07 | Son Güncelleme

Japonya açıklarındaki Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan ABD’li 300’ü aşkın yolcu tahliye edildi. Bu yolcular iki haftadır gemide karantina altındaydı. Tahliye edilen ABD'lilerden 14’ünde Corona virüsü tespit edildi. Bu kişiler kendilerini ABD’ye taşıyan uçakta diğer yolculardan tecrit edildi

Amerikalı Yolcular Karantinadaki Gemiden Tahliye Edildi

Japonya açıklarındaki Diamond Princess yolcu gemisinde bulunan ABD’li 300’den fazla yolcu tahliye edildi. Bu yolcular iki haftadır gemide karantina altındaydı. Tahliye edilen Amerikalılardan 14’ünde Corona virüsü tespit edildi. Bu kişiler kendilerini ABD’ye taşıyan uçakta da diğer yolculardan tecrit edildi.

Çin dışında bilinen vakaların neredeyse yarısı Diamond Princess gemisinde görüldü. 3 Şubat’tan bu yana Japonya açıklarında karantina uygulanan gemide 400’e yakın kişide Corona virüsü çıktı.

ABD, yolcularını tahliye eden ilk ülke oldu. Gece boyunca iki uçakla tahliye edilen yolcular Teksas ve California eyaletlerine getirildi. Yolcular iki hafta boyunca karantina altında tutulacak.

Bir diğer yolcu gemisi Westerdam’da ise yapılan testler sonucu yolcuların hiçbirinde Corona virüsüne rastlanmadığı belirtilmişti. Gemidekilerin hastalık taşımadığının anlaşılmasıyla Kamboçyalı yetkililer geminin kıyıya yanaşmasına izin vermiş ve Kamboçya Başbakanı günlerdir kıyıya yanaşmasına izin verilmeyen yolcuları çiçeklerle karşılamıştı. Burada karaya ayak basan yolcuların bazıları sahillere ve restoranlara dağıldı, bazılarıysa dünyanın diğer bölgelerindeki evlerine dönmek için yola çıktı. Ancak bir Amerikalı yolcu hava alanındaki sağlık taramasına takıldı ve yolcuda virüs saptandı. Bu durum da gemiden çıkan diğer yolcuların nasıl takip edileceği sorusunu doğurdu.

Çin dışında en fazla Corona virüsü görülen yer olan Diamond Princess yolcu gemisi Çin’de 1770 kişinin ölümüne neden olan virüsün kontrol altında tutulması bakımından da önemli bir test niteliğinde. Yetkililere göre Çin genelinde Corona virüsü vaka sayısı 2 bin 48 daha artarak 70 bin 548’e çıktı. Bu da Pazar günü açıklanan vaka sayısında az daha fazla ancak Cumartesi günü açıklanandansa çok daha az. Yeni vaka sayısının istikrar kazanması Çinli yetkililere göre salgının yayılmasını engellemek için alınan önlemlerin etkili olduğunu gösteriyor.

Ancak bazı uzmanlara göre salgının Çin’de ve Hubei eyaletinde ne kadar iyi kontrol altına alındığını söylemek için henüz erken.

Çin tıp dilinde COVID-19 adı verilen Corona virüsünün yayılmasını önlemek için merkezi, virüsün ortaya çıktığı 11 milyon nüfuslu Wuhan olan Hubei eyaletine giriş çıkışlar yasaklanmıştı.

Ülkede virüse karşı alınan önlemler nedeniyle insan ve ürünlerin dolaşımında aksaklıklar yaşanmasının ardından Komünist Parti de ülke ekonomisinin olumsuz etkilenmesini engellemek için mücadele ediyor. Çin son olarak bu kapsamda Merkez Bankası orta vadeli borç faiz oranını düşürdü.

Ancak alınan önlemlere rağmen Çin’in ekonomik büyümesinde yavaşlama bekleniyor. Kredi derecelendirme kurumu Moody’s Çin için 2020 Gayrisafi Yurtiçi Hasıla büyüme tahminini yüzde 5,2’ye çekti. Bunun da Çin’in 2020’de GSYH’sini ikiye katlama hedefini etkilemesi bekleniyor.

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