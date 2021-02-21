“Amerikalılar 2022’de Maske Takabilir”

Fauci, “Amerikalılar gelecek yıl maske takmayı beklemeli mi” şeklindeki soruya bunun mümkün olabileceği şeklinde yanıt verdi. Fauci, gelecek yıl maske takmanın toplumlardaki virüs vakasına ve muhtemel virüs mutasyonlarına bağlı olduğunu kaydetti.

Fauci de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ülkedeki virüs bağlantılı ölüm oranlarına dikkat çekti.

Amerika’da günlük vaka sayıları azalsa da her gün binlerce Amerikalı virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bununla birlikte toplumun yüzde 15’inden azı aşılanmış durumda.

Fauci, Covid-19’la mücadele çerçevesinde bazı kısıtlamalar hafifletilse de Amerikalılar’ın 2022’de maske giymek zorunda olabileceğini vurguladı.

Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci Amerikalılar’ın gelecek yıl da maske takabileceğini belirtti.

Fauci NBC televizyonuna yaptığı açıklamada da Amerika’nın toplum bağışıklığına ne zaman ulaşacağını söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Fauci, Fox News Sunday programında da yürürlükteki aşıların virüsün İngiltere versiyonuna etkili göründüğünü ancak Güney Afrika versiyonuna daha az etkili olduğunu kaydetti.

Fauci, Güney Afrika versiyonun daha etkili olması halinde sadece bu virus türüne yönelik aşıya sahip olunması gerekebileceğini belirtti.

Amerika yaklaşık 30 milyonla dünyada en fazla vaka sayısına sahip ülke.

Corona nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 500 bine dayanmış durumda.

Başkan Joe Biden katıldığı bir oturumda Temmuz ayında bütün Amerikalılar’a yetecek kadar aşının olacağını söylemişti.

