HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. “Amerikalılar 2022’de Maske Takabilir”

“Amerikalılar 2022’de Maske Takabilir”

21.02.2021 21:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
“Amerikalılar 2022’de Maske Takabilir”

Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci Amerikalılar’ın gelecek yıl da maske takabileceğini söyledi

Başkan Joe Biden’ın sağlık danışmanı ve aynı zamanda Ulusal Sağlık Enstitüsü Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi Direktörü Dr. Anthony Fauci Amerikalılar’ın gelecek yıl da maske takabileceğini belirtti.

Fauci, Covid-19’la mücadele çerçevesinde bazı kısıtlamalar hafifletilse de Amerikalılar’ın 2022’de maske giymek zorunda olabileceğini vurguladı.

Amerika’da günlük vaka sayıları azalsa da her gün binlerce Amerikalı virüs nedeniyle yaşamını yitiriyor. Bununla birlikte toplumun yüzde 15’inden azı aşılanmış durumda.

Başkan Joe Biden ülkedeki aşı çalışmalarını hızlandırma amacında.

Fauci de CNN televizyonuna yaptığı açıklamada ülkedeki virüs bağlantılı ölüm oranlarına dikkat çekti.

Fauci, “Amerikalılar gelecek yıl maske takmayı beklemeli mi” şeklindeki soruya bunun mümkün olabileceği şeklinde yanıt verdi. Fauci, gelecek yıl maske takmanın toplumlardaki virüs vakasına ve muhtemel virüs mutasyonlarına bağlı olduğunu kaydetti.

Fauci, bununla birlikte salgını kastederek geçen yılki korkunç ağırlıktan sonra önemli oranda normalliğin görüleceğini de vurguladı.

Fauci NBC televizyonuna yaptığı açıklamada da Amerika’nın toplum bağışıklığına ne zaman ulaşacağını söylemek için çok erken olduğunu belirtti.

Fauci, Fox News Sunday programında da yürürlükteki aşıların virüsün İngiltere versiyonuna etkili göründüğünü ancak Güney Afrika versiyonuna daha az etkili olduğunu kaydetti.

Fauci, Güney Afrika versiyonun daha etkili olması halinde sadece bu virus türüne yönelik aşıya sahip olunması gerekebileceğini belirtti.

Amerika yaklaşık 30 milyonla dünyada en fazla vaka sayısına sahip ülke.

Corona nedeniyle hayatlarını kaybedenlerin sayısı da 500 bine dayanmış durumda.

Başkan Joe Biden katıldığı bir oturumda Temmuz ayında bütün Amerikalılar’a yetecek kadar aşının olacağını söylemişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia ettiMalcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti
20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?20 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 20?

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Sosyal medya yıkıldı! 'Latif Doğan'ın enerjisinden lazım bana'

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Bakan Selçuk'tan yüz yüze sınavlarla ilgili önemli açıklama

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Vahşette yeni gelişme: 3 cinayetin katil zanlısı yakalandı

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Sanatçısından iş adamına hepsi bu işi yapıyor

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Bir ili değiştirecek proje: Binlerce kişi iş yeri sahibi olacak

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

Korkunç olay: Minibüste 1'i çocuk 3 kişinin cesedi bulundu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Son Dakika: Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Bir ilde daha yeni yasak kararları

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Doktor eşi tarafından katledilmişti! Kahreden detaylar

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Erdoğan'dan nüfus artış hızının düşmesiyle ilgili açıklama: İzin vermeyeceğiz

Diğer Haberler

Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti

Malcolm X'in avukatları, cinayetle ilgili yeni delillere ulaşıldığını iddia etti

Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

Filipinler’de 51 binden fazla kişi Dujuan Fırtınası nedeni ile tahliye edildi

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Avustralya’da aşı karşıtları sokaklara döküldü

Libya UMH İçişleri Bakanı Başağa’ya suikast girişimi

Libya İçişleri Bakanı'na suikast girişimi

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

Son Dakika: Nijerya'da askerleri taşıyan uçak düştü

İran'da emekliler maaşları düşük olduğu için protesto düzenledi

Ülkede emekliler zam için ayaklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.