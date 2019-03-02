Amerikalılar Arasında Rusya'ya Bakış En Düşük Düzeyde

Amerika merkezli Gallup araştırma şirketinin yaptığı son ankete göre, Amerikalıların Rusya hakkındaki görüşleri Sovyetler Birliği’nin çöküşünden bu yana en kötü düzeye geriledi. Araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 52’si Amerika’nın çıkarları açısından Rusya’yı doğrudan bir askeri tehdit olarak görüyor. Yine ankete katılanların üçte biri de Rusya’nın Amerika’nın en büyük düşmanı olduğunu düşünüyor. Böylece Gallup’un 6 ayda bir yaptığı araştırmada bir önceki ankette üst sırada bulunan Kuzey Kore’yi Rusya yerinden etmiş görünüyor. Rusya hakkında olumsuz görüşe sahip olanların oranı bir puan artarak Gallup’un yaptığı anketlerdeki rekor düzeye ulaştı ve yüzde 73 oldu. Ocak 2018 ‘de Moskova merkezli bağımsız kurum Levada Center tarafından yapılan araştırmada da Rusların üçte ikisinin Amerika’yı ana düşman olarak gördükleri ortaya çıkmıştı. Şu anda Amerika’daki sonuçlar da benzer bir orana ulaşmış durumda. Rusya Bilim Akademisi Amerika ve Kanada Çalışmaları Enstitüsü’nden araştırmacı Pavel Sharikov, anket sonuçları kaygı verici olarak görünse de aslında durumun çok da umutsuz olmadığı görüşünde.

Sharikov, “Bana kalırsa bu sonuçların çıkmasına hem Washington hem de Moskova katkıda bulundu” diyor. Batılı ülkeler ve Amerika’nın Rusya’nın Kırım’ı ilhakı nedeniyle uyguladıkları yaptırımlar, Amerika seçimlerine Rusya’nın müdahale ettiği iddiaları, orta menzilli nükleer güç anlaşması INF’nin iptal edilmesi ve karşılıklı olarak kullanılan kavgacı söylemler bu duruma katkı sağladı. Sharikov’a göre, Amerika’dan Rusya’ya yönelik çok sayıda eleştiri var ve bu eleştirileri ciddiye alan Rus siyasetçiler karşılık vermeyi tercih ediyor. Sharikov, “Rusya’daki hissiyat, askeri olarak güçlü kalınması gerektiği şeklinde ve devlet başkanı ve generallerin de kullandıkları söylem, Rus ordusunun daha güçlendiği, silah sistemlerinin daha iyi hale geldiği yönünde. Bu da Amerikalıların Rusya’yı ve Rusları askeri açıdan tehdit olarak algılamasını sağlıyor ve bu anketler ciddi kaygı yaratıyor” diyor. Ancak yine de Sharikov, Rusya’daki genel Amerika algısının Kremlin çevrelerindekinden farklı olduğunu söylüyor. Son dönemde Rusya’da yapılan birçok ankette Amerika’ya yönelik olumlu algının arttığını gösterdiğine dikkat çekiyor.

Sharikov, “Birkaç yıl önce Rus kamuoyundaki genel görüş Amerika ve Rusya’nın düşman olduğu yönündeydi ama Levada Center’ın yaptığı son anketlere baktığımda Amerika ve Avrupa algısının özellikle gençler arasında olumlu yönde arttığını görüyorum” diyor. Sharikov, “Uzunca bir zamandır negatif yöndeki Amerika algısı aslında Putin’in yüksek reytinglerine bağlıydı ama artık bu ikisinin arasında bir bağlantı yok. Putin’in halk arasındaki popülaritesi son derece hareketli durumda ve şu ara düşüyor. Rusya’da Amerika’ya karşı olumlu algı da yükseliyor” şeklinde değerlendiriyor. Carnegie Moskova Merkezi’nden siyasi uzman Andrei Kolesnikov, anketlerde halk tarafından dile getirilen savaş endişesinin okyanusun iki tarafındaki diplomatik ilişkileri ciddi anlamda etkilemesinin mümkün olmadığını belirtiyor. Kolesnikov, “Ana siyasi kararlar daha farklı seviyelerde alınıyor. Ayrıca iki ülke arasındaki ilişkiler oldukça zayıf durumda. Bu da sıradan insanlar olumsuz şeyler düşünmeye başladıklarında onlara aksi yönde bir katkı sağlamıyor” diyor.