Amerikalılar Aşı Konusunda Ne Düşünüyor?

Associated Press haber ajansı ve NORC Kamu İşleri Araştırma Merkezi tarafından ortak düzenlenen anket, Amerikalılar'ın yüzde 67'sinin aşı yaptırmayı planladığını ya da zaten aşı olduğunu, yüzde 15'inin kesinlikle aşı yaptırmayacağını, yüzde 17'sinin ise büyük olasılıkla aşı yaptırmayacağını ortaya koyuyor. Anket katılımcılarının birçoğu, aşı güvenliği ve etkinliği konusunda şüpheleri olduğunu ifade ediyor. Buna göre her 3 Amerikalı'dan biri, kesinlikle ya da büyük olasılıkla Corona virüsü aşısı yaptırmayacağını söylüyor. Uzmanlar, araştırma sonucunu, salgını sona erdirmek için gereken toplumsal bağışıklık seviyesine ulaşma yolunda olumsuz bir gelişme olarak değerlendiriyor. AP-NORC anketi, ABD'de kitlesel aşı çalışmalarının başlatılmasının üzerinden bir buçuk aylık süre geçmiş olmasına rağmen aşılara ilişkin şüphe ve tereddütlerin hala devam ettiğini ortaya koyuyor. Ankete göre genç yetişkinler, üniversite diploması olmayanlar, siyahlar ve Cumhuriyetçi Partili seçmenler arasında aşı şüpheciliği daha yaygın. Amerika'nın önde gelen bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'ye göre 470 bin Amerikalı'nın ölümüne yol açan Corona pandemisini sona erdirmek için ABD nüfusunun yüzde 70 ila yüzde 85'inin aşılanması gerekiyor. Dr. Fauci, kısa süre önce, Corona virüsünün daha bulaşıcı olan yeni varyantlarının yayılmasının, daha fazla insanın daha hızlı şekilde aşılanması gerektiğini ortaya koyduğunu söyledi.

ABD nüfusunun yüzde 67'sini aşılamak toplum bağışıklığı sağlamak için yeterli mi? Harvard Üniversitesi'nden hastalık dinamikleri uzmanı William Hanage, nüfusun üçte ikisinin aşılanmasının toplumsal bağışıklık sağlamada yeterli olmayacağı görüşünde. Uzman, "Somut bir etki görmek için nüfusun çok daha büyük bir oranını aşılamanız gerekiyor" diyor. Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre ABD'de şimdiye kadar yaklaşık 33 milyon kişiye, bir başka deyişle nüfusun yaklaşık yüzde 10'una en az bir doz aşı yapıldı. 9 milyon 800 bin kişi ise iki dozla aşılanma sürecini tamamladı. 28 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında 1.055 yetişkin katılımcıyla yapılan araştırma, ABD'de aşı şüpheciliğine ışık tutar nitelikte. Kesinlikle Corona aşısı yaptırmayacağını söyleyenlerin yüzde 65'i, olumlu güvenlik siciline rağmen aşıların yan etkilerinden kaygı duyduklarını söylüyor. Yaklaşık aynı oranda bir grup ise Corona aşılarına güvenmediklerini kaydediyor. Katılımcıların yüzde 38'i aşı olmaları gerektiğine inanmadıklarını, benzer oranda bir grup da Corona aşılarının işe yaradığını bilmediklerini ve hükümete güvenmediklerini belirtiyor.

Büyük olasılıkla aşı olmayacağını söyleyen ancak aşı olmayı tamamen reddetmeyenlerin yüzde 63'ü, aşının güvenli olup-olmadığını görmek için beklediklerini, yüzde 60'ı ise olası yan etkilerden kaygılı olduklarını belirtiyor. Arizona eyaletinin Tucson kentinde yaşayan 67 yaşındaki emekli hemşite Debra Nanez, "İlaçlara güvenmiyorum. Gerçekten. Aşılar güvenli olacakmış gibi görünmüyor" diyor. Grip ve zatürre aşılarını olan Nanez, Corona virüsü aşısının içeriğine ilişkin söylentiler nedeniyle kaygılı olduğunu, bazı arkadaşlarının da benzer şekilde tedirginlik yaşadığını söylüyor. Nanez, "Aşının güvenli olduğundan emin olmam için araştırma yapmam gerekiyor. Bana zarar verecek bir şeyi yaptırmak istemiyorum" diyor. West Virginia eyaletinin Parkersburg kasabasından 42 yaşındaki ısı izolasyonu ustası Baron Walker, bir süre önce işten çıkarılmış. Walker, en azından şimdilik, 'büyük olasılıkla Corona aşısı yaptırmayı düşünmeyenler' kategorisinde yer aldığını söylüyor. Yaşlı olsa ya da kalabalık bir ortamda yaşasa aşı yaptırmaya daha sıcak bakabileceğini söyleyen Walker, kırsal bir bölgede yaşadığını, maske kullandığını ve sosyal mesafe kurallarına uyduğunu, ülkenin toplumsal bağışıklık kazanma olasılığının yüksek olduğuna inandığını söylüyor.

Kimi Amerikalılar ise aşıların bir yıldan az süre içinde olağanüstü büyük bir hızla geliştirilmesi konusunda kaygılı. Walker, bu konuda, "Bana aceleye getirmişler gibi geliyor" diyor. Aynı kaygıyı Güney Carolina eyaletinden 31 yaşındaki Matt Helderman da hissediyor. Dini yayın yapan bir televizyon kanalında yapımcı ve video editörü olarak çalışan Helderman, aşı olmadan önce güvenlikle ve aşının virüsün yeni varyantlarına karşı etkili olup-olmadığıyla ilgili daha fazla veri görmek istediğini söylüyor. Sağlık yetkilileri ise aşıyla ilgili kaygılara bilimsel verilerle yanıt vermeye çalışıyor. Dr. Fauci, son kanıtların, Amerika'da kullanılan iki Corona aşısı olan Pfizer ve Moderna aşılarının yeni varyantlara karşı bile etkili olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Aşılar olağanüstü hızla elde edilmiş olsa bile aşıların geliştirilmesini sağlayan teknolojinin arkasında uzun yıllara dayanan araştırmalar yatıyor. Öte yandan aşı denemelerine katılan binlerce gönüllü, aldıkları son doz aşıdan sonra 60 gün boyunca takip altında tutulmuştu. Aşı çalışmaları, zararlı yan etkilerin 45 gün içinde ortaya çıktığını gösteriyor.