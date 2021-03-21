Amerikalılar Aşılandıkça Biden’a Destek Artıyor

Reuters/Ipsos’un anketine göre Başkan Joe Biden’a göreve başladığından buyana destek artıyor.

Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 59’u Biden’ın başkanlık performansını onaylıyor.

Yüzde 35 onaylamazken, yüzde 6 karar veremediğini belirtmiş.

Biden’a desteğin yükselmesinde kamu sağlığı ve ekonomik kriz konularında attığı adımların önemli rol oynadığı belirtiliyor.

Biden’a destek verenlerin oranı Ocak sonunda yapılan anketten 4 puan daha fazla. Bu artışın nedenlerinden biri de Biden’a bağımsızlar arasında desteğin de yükselmesi.

Son ankette 10 bağımsız seçmenden 6’sı Biden’a destek veriyor. Ocak ayındaki ankette ise bu sayı 5 olmuştu.

Anketin ortaya koyduğu sonuçlardan biri de Amerikalılar Biden’ın salgına karşı izlediği politkadan en fazla memnun olmuşa benziyor.

Halkın yarısından fazlası da Amerikan ekonomisine etkisine destek veriyor.

Ankete kalıtlanların yüzde 62’si Biden’ın salgınla mücadelesini onayladığını belirtirken, yüzde 52’si de ekonomiyi ele alış şekline destek veriyor.