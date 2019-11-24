Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor?

Cumhuriyetçiler ise azil soruşturmasını suçun bulunmaya çalışıldığı bir süreç olarak yansıtmaya çalışıyor.

Vanderbilt Üniversitesi’nden Vanessa Beasley, “Demokratlar yasal ve yöntemsel çerçeveyi takip ederek kamuoyunu zinde tutmaya çalışıyor, günün sonunda yapmamız gerektiği şekilde yaptık diyebilmek için” diyor.

Demokratlar Kongre yöntemlerine bağlı kalarak azil gerekçelerini ortaya koymaya ve siyasi bir süreç olduğundan dolayı da kamuoyu desteği sağlamaya çalışıyor.

Demokratlar istediklerini alabilecek mi ya da Cumhuriyetçiler’in Başkan Donald Trump’ı savunma politikası başarıya ulaşacak mı?

Peki Amerikalılar süreçle ilgili ne düşünüyor? Kamuoyu yoklamaları halkın bu konuda da bölündüğünü ortaya koyuyor..

Azil soruşturması Amerika’da haftalardır bir numaralı gündem maddesi. Bu süreçte Cumhuriyetçiler’le Demokratlar’ın izlediği stratejiler kamuoyunca tartışılıyor.

Vanderbilt Üniversitesi’nden Vanessa Beasley özellikle Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Devin Nunes’in bu yöndeki sözlerine dikkat çekiyor.

Beasley, “Bu insanlara, ‘burda gerçekte yeni bir şey yok. Demokratlar ona tuzak kurmaya çalışıyorlar. Gerçek yüzlerini gösterdiler diyorlar.’ Eğer bu sözlere inanırsanız sizin için bütün kanıt boşluklarını dolduruyor” ifadelerini kullanıyor.

Bu stratejinin özellikle Trump’ın tabanında etkili olabileceği belirtiliyor.

Texas- Austin Üniversitesi’nden Shannon O’Brien, “Sanırım son yıllarda Başkan’a ya da Beyaz Saray’a eleştirel olan her şeyi sahte haber ya da güvenilmez olarak nitelemede çok iyi iş çıkardılar. Bence bu yönde devam ediyorlar” diyor.

Peki ya Amerikalılar, onlar azil soruşturması hakkında ne düşünüyorlar?

Ted, “Bence saçma. Bence bu ülkeye zarar veriyor. İnsanların medyaya ve politikacılara güvenmemesine neden oluyor” diyor.

Bir başka Amerikalı ise soruşturmayla ilgili ifadelerin dinlenmesi gerektiği düşüncesinde.