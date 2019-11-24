Amerikalılar Azil Süreci Hakkında Ne Düşünüyor?

Azil soruşturması Amerika’da haftalardır bir numaralı gündem maddesi. Bu süreçte Cumhuriyetçiler’le Demokratlar’ın izlediği stratejiler kamuoyunca tartışılıyor.
Peki Amerikalılar süreçle ilgili ne düşünüyor? Kamuoyu yoklamaları halkın bu konuda da bölündüğünü ortaya koyuyor..
Azil soruşturması çerçevesinde Demokratlarla Cumhuriyetçiler takip ettikleri stratejilerle amaçlarına ulaşmaya çalışıyor.
Demokratlar Trump’ı azletme, Cumhuriyetçiler ise savunma amacında.
Demokratlar istediklerini alabilecek mi ya da Cumhuriyetçiler’in Başkan Donald Trump’ı savunma politikası başarıya ulaşacak mı?
Demokratlar Kongre yöntemlerine bağlı kalarak azil gerekçelerini ortaya koymaya ve siyasi bir süreç olduğundan dolayı da kamuoyu desteği sağlamaya çalışıyor.
Vanderbilt Üniversitesi’nden Vanessa Beasley, “Demokratlar yasal ve yöntemsel çerçeveyi takip ederek kamuoyunu zinde tutmaya çalışıyor, günün sonunda yapmamız gerektiği şekilde yaptık diyebilmek için” diyor.
Cumhuriyetçiler ise azil soruşturmasını suçun bulunmaya çalışıldığı bir süreç olarak yansıtmaya çalışıyor.
Vanderbilt Üniversitesi’nden Vanessa Beasley özellikle Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Devin Nunes’in bu yöndeki sözlerine dikkat çekiyor.
Beasley, “Bu insanlara, ‘burda gerçekte yeni bir şey yok. Demokratlar ona tuzak kurmaya çalışıyorlar. Gerçek yüzlerini gösterdiler diyorlar.’ Eğer bu sözlere inanırsanız sizin için bütün kanıt boşluklarını dolduruyor” ifadelerini kullanıyor.
Bu stratejinin özellikle Trump’ın tabanında etkili olabileceği belirtiliyor.
Texas- Austin Üniversitesi’nden Shannon O’Brien, “Sanırım son yıllarda Başkan’a ya da Beyaz Saray’a eleştirel olan her şeyi sahte haber ya da güvenilmez olarak nitelemede çok iyi iş çıkardılar. Bence bu yönde devam ediyorlar” diyor.
Peki ya Amerikalılar, onlar azil soruşturması hakkında ne düşünüyorlar?
Ted, “Bence saçma. Bence bu ülkeye zarar veriyor. İnsanların medyaya ve politikacılara güvenmemesine neden oluyor” diyor.
Bir başka Amerikalı ise soruşturmayla ilgili ifadelerin dinlenmesi gerektiği düşüncesinde.
Kent Braithwaite ise “Demokratik değerlere ve Amerika’nın değerlerine desteğimizi göstermeliyiz”
Güney California Üniversitesi’nden öğrenciler de diğer milyonlar gibi süreci televizyonlardan takip ediyor.
Catherine Orihuela, “Bu yıl yeni oy kullanacak biri olarak azil sürecinin gelecek yılki seçimi nasıl etkileyeceği konusunda daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum” diyor.
Bazıları içinse yaşananlar siyasi bir dram.
John Ricker ise “Duruşma izlemeyi severim yani izlemek eğlenceli” ifadelerini kullanıyor.
Bazıları içinse süreç gerçekleri duygulardan ayırmak için bir şans..
Alexia Nutting ise “Sunulan kanıtlara ve ifadelere odaklanmaya çalışıyorum, duygusal bir bakış açısından bakmıyorum” diyor.
Son kamuoyu yoklamaları Amerikan halkının yarısının soruşturmayı desteklediğini, yüzde 40’nın ise karşı çıktığını gösteriyor.
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