Amerikalılar Başkanlar Günü'nü Kutluyor

Başkanlar Günü'nün Şubat ayında kutlanmasının nedeni, Amerika’nın ilk başkanı George Washington'ın ve ülkenin İç Savaş'tan çıkmasına öncü olan 16'ıncı başkanı Abraham Lincoln'ın doğduğu ayın Şubat olması.
Resmi tatil olan Başkanlar Günü'nde çok sayıda federal kamu görevlisinin yanı sıra bankacılar da çalışmıyor.
Kış aylarının ortasına denk gelen Başkanlar Günü, ABD'nin katıldığı savaşlarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin Mayıs ayı sonunda anıldığı Ulusal Anma Günü ya da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü gibi ilkbahar sonu ve yaz aylarına denk gelen diğer resmi tatil günlerinden farklı olarak, açık havada pikniklerle ya da mangal partileriyle geçirilen bir gün değil. Ancak çok sayıda Amerikalı, Başkanlar Günü nedeniyle otomobil galerilerinin ve perakendecilerin sağladığı indirimli alışveriş olanaklarından yararlanıyor.
Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki müzayede evi RR Auction, bu yılki Başkanlar Günü'ne özel olarak eski başkanlara ait bazı özel eşyaları satışa sundu.
İnternet üzerinden düzenlenecek açık arttırmayla satılacak yaklaşık 300 hatıra eşya arasında John F. Kennedy'nin kırmızı renkli Harvard Üniversitesi süveteri, George Washington'ın saçı ve Abraham Lincoln'ın imzalı fotoğrafı bulunuyor.
Açık arttırmada eski başkanlar John Quincy Adams, James Madison ve Ulysses S. Grant'e ait belgeler de yer alıyor.
Başkanlar Günü ne zaman kutlanmaya başladı?
ABD'de Başkanlar Günü, George Washington'ın doğumgünü olan 22 Şubat'ın her yıl kutlanmasıyla başladı.
Kongre, 1968 yılında Başkanlar Günü'nü resmi federal tatil günü kabul etti. Hafta sonuyla birleştirilip üç günlük tatil olması içinse Başkanlar Günü'nün her yıl Şubat ayının üçüncü Pazartesi günü kutlanması kararlaştırıldı.
O dönemde kimileri Başkanlar Günü kutlamalarının 12 Şubat'ta doğan Lincoln'ı da içermesini ve bu günün adının Washington'ın Doğumgünü'nden Başkanlar Günü'ne değiştirilmesini önermişti.
Ancak Kongre üyeleri, bu öneriyi reddetmişti. Bu nedenle Başkanlar Günü'nün resmi adı, halen Washington'ın Doğumgünü olarak geçiyor.
Joe Biden Amerika'nın 46'ncı başkanı
20 Ocak 2021'de yemin ederek göreve başlayan Joe Biden, Amerika'nın 46'ncı başkanı.
Biden, daha önce başkan yardımcısı olan, sonra da başkanlık görevine gelen 15'inci başkan. Bu 15 başkan yardımcısının sekizi, başkanların ölümü üzerine görevi devraldı. Gerald Ford ise Richard Nixon'ın istifası üzerine başkanlık koltuğuna oturdu.
Eski Başkan Barack Obama'nın yardımcısı olan Biden, ABD tarihinde aradan dört yıllık bir dönem geçtikten sonra başkanlık görevine seçilen ikinci başkan. Biden'dan önce bir dönem bekledikten sonra başkan seçilen tek kişi, Richard Nixon'dı. 1953-1961 yılları arasında başkanlık yapan Dwight D. Eisenhower'ın yardımcısı olan Nixon, 1968'de başkan seçilmişti.
36 yıl senatörlük yapan Joe Biden ise daha önce Kongre'de görev alan, sonra da başkan seçilen Kongre üyelerinin izinden gitti. Biden, Temsilciler Meclisi ya da Senato'da görev yaptıktan sonra başkanlık görevine seçilen 26'ncı başkan. ABD tarihinde Biden dahil 17 senatör, başkan oldu. Ancak sadece üç senatör, Warren G. Harring, John F. Kennedy ve Barack Obama, Senato'daki görevlerinden sonra doğrudan Beyaz Saray'da başkanlık koltuğuna oturdu.
46'ncı başkan Joe Biden aynı zamanda John F. Kennedy'den sonra Amerika'nın ikinci Katolik başkanı. Amerika'da daha önce hiçbir Müslüman ya da Yahudi, başkan olmadı. Öte yandan hiçbir başkan ateist olduğunu açıkça dile getirmese de kimileri, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ve William Howard Taft'ın agnostik ya da ateist olduğuna inanıyor.
78 yaşındaki Biden, Amerika'nın en yaşlı başkanı. 2017'de 70 yaşında başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump, Biden'dan önce Amerika'nın en yaşlı başkanı unvanına sahipti.
Amerika'da seçilen en genç başkan ise Theodore Roosevelt'ti. Beyaz Saray'a girdiğinde 42 yaşında olan Theodore Roosevelt'ten sonraki en genç başkan ise 43 yaşında seçilen John F. Kennedy oldu.