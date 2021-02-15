Amerikalılar Başkanlar Günü'nü Kutluyor

Başkanlar Günü'nün Şubat ayında kutlanmasının nedeni, Amerika’nın ilk başkanı George Washington'ın ve ülkenin İç Savaş'tan çıkmasına öncü olan 16'ıncı başkanı Abraham Lincoln'ın doğduğu ayın Şubat olması.

Resmi tatil olan Başkanlar Günü'nde çok sayıda federal kamu görevlisinin yanı sıra bankacılar da çalışmıyor.

Kış aylarının ortasına denk gelen Başkanlar Günü, ABD'nin katıldığı savaşlarda hayatını kaybeden Amerikan askerlerinin Mayıs ayı sonunda anıldığı Ulusal Anma Günü ya da 4 Temmuz Bağımsızlık Günü gibi ilkbahar sonu ve yaz aylarına denk gelen diğer resmi tatil günlerinden farklı olarak, açık havada pikniklerle ya da mangal partileriyle geçirilen bir gün değil. Ancak çok sayıda Amerikalı, Başkanlar Günü nedeniyle otomobil galerilerinin ve perakendecilerin sağladığı indirimli alışveriş olanaklarından yararlanıyor.

Massachusetts eyaletinin Boston kentindeki müzayede evi RR Auction, bu yılki Başkanlar Günü'ne özel olarak eski başkanlara ait bazı özel eşyaları satışa sundu.

İnternet üzerinden düzenlenecek açık arttırmayla satılacak yaklaşık 300 hatıra eşya arasında John F. Kennedy'nin kırmızı renkli Harvard Üniversitesi süveteri, George Washington'ın saçı ve Abraham Lincoln'ın imzalı fotoğrafı bulunuyor.

Açık arttırmada eski başkanlar John Quincy Adams, James Madison ve Ulysses S. Grant'e ait belgeler de yer alıyor.