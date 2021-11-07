Amerikalılar Benzin Fiyatlarına Tepkili

Birçok ülkeyle kıyaslandığında benzin fiyatlarının düşük olduğu Amerika’da ham petrolün varil fiyatındaki artış artık Amerikalılar’ın bütçesini de etkilemeye başladı.

Pandeminin etkilerinin azalmasıyla artan talep, bugünlerde birçok Amerikalı’nın depolarını dolduramamasına neden oluyor.

Corona virüsü salgınının ilk günlerinde tüm dünya evlere kapanmış, petrole talep azalmıştı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü OPEC ve müttefiki Rusya’nın (OPEC+)içindeki anlaşmazlıklar nedeniyle ham petrol fiyatı 20 doların altına gerilemiş, Amerika’da Batı Teksas tipi ham petrolde eksi fiyatlar görülmüştü.

Ham petrolün fiyatı 2021 yılında yüzde 60’tan fazla arttı. Hem küresel talebin artması, hem de arz artışının yetersiz kalmasıyla ham petrolün varil fiyatı geçen hafta son 3 yılın en yüksek seviyesi olan 86,70 dolara ulaştı. Petrol fiyatları güçlü talep beklentileri ve üreticilerin vanaları çok da hızlı açmayacağına olan inançla bu haftaya da yükselişle başladı.

ABD Başkanı Joe Biden hafta başında Glasgow’daki Küresel İklim Zirvesi’nde, artan petrol fiyatlarının düşmesi için petrol ihraç eden ülkelerin üretimi arttırması gerektiğini savundu.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed Al Nahyan ile yine Glasgow’da yaptığı görüşmede, önemli enerji üreticilerini, Corona virüsü salgını sonrasında enerji piyasaları ve ekonomik koşullar normalleşinceye kadar üretimi daha da arttırmaya çağırdı.

Ancak Amerika’nın gelecek yıla kadar her ay günde 400 bin varilden daha fazla petrol üretme çağrısı yanıtsız kaldı.

Uzmanlara göre, iklim politikaları kapsamında petrolde yeni yatırımların azalması ve rezervlerin tüketilmesi de fiyat artışında etkili oluyor.

Birçok petrol işlemcisi de arzın talebi karşılayamaması nedeniyle ham petrolün varil fiyatının yakında 100 dolara yükselebileceğini öngörüyor.

Amerika’nın önde gelen bankalarından Bank of America hafta içinde, artan taleple ham petrolün varil fiyatının Haziran 2022’ye kadar 120 dolara yükseleceği tahmininde bulundu.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan Amerika’nın ham petrol stoklarında beklentinin üstünde yükseliş öngörüsü, ülkede talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak, fiyatları aşağıya doğru çekiyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü’ne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre üç buçuk milyon varilden fazla arttı.

Bu durum piyasalara olumlu yansısa da, benzin fiyatları tüketici için hala yüksek.

Geçmiş yıllarla kıyaslandığında ciddi oranda artan benzin fiyatları tüketici alışkanlıklarına da yansıyor. Eskiden günün her saati uzun kuyruklar oluşan benzin istasyonlarında artık depolarını dolduranların sayısı bir hayli az hatta zaman zaman hiç yok.

VOA Türkçe’nin mikrofonuna konuşanlar durumdan şikayetçi. Trevor, benzinin pahalı olmasının ailesinin bütçesinden kısması gerekeceği anlamına geldiğini söylüyor. Shia ise eskiden 20 dolara doldurduğu depoyu şimdi 35 dolara doldurduğunu aktarıyor.

Mayıs ayında ülkenin en büyük akaryakıt boru hattı Colonial’a düzenlenen siber saldırı nedeniyle ABD’nin güneydoğusunda akaryakıt istasyonları benzin sıkıntısı yaşamış, benzin fiyatları son yılların en yüksek seviyesine çıkmıştı ancak o zaman bile ülke genelinde ortalama benzin fiyatı galon başına 3 doları geçmemişti. Amerikan Otomobil Birliği’ne göre bu 2014 yılının Ekim ayından bu yana görülen en yüksek rakamdı oysa bugün benzin fiyatının bazı yerlerde galon başına 4 doları bile aştığı görülüyor.

Corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında hayat tamamen normale dönmese de, yapılan aşı sayısı arttıkça, dışarı çıkan, sosyalleşen, seyahat eden Amerikalılar’ın sayısı artıyor. Özellikle Şükran Günü ve Noel tatilleri yaklaşırken seyahat edenlerin sayısının artması beklenirken, görünen o ki bu kez de en az virüs korkusu kadar yüksek benzin fiyatları da Amerikalılar’ın önünde bir engel oluşturacak.

