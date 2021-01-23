Amerikalılar Biden İçin Arlington Askeri Mezarlığı’ndaydı

ABD’nin 46’ncı Başkanı Joe Biden’ın yemin törenine ev sahipliği yapan başkent Washington’da hafta boyunca güvenlik en üst düzeydeydi. Trafiğe kapatılan caddeler, yaya geçişine izin verilmeyen sokaklarla kentte neredeyse kuş uçurtulmadı.
Yemin törenlerinde yeni başkanlarını görmek için Washington sokaklarını dolduran Amerikalılar için de durum bu kez çok farklıydı. Amerikan başkanları, Kongre’de yemin edip görevi devraldıktan sonra, dört yıl boyunca görev yapacakları Beyaz Saray’a giden yolda halkı selamlarken, bu yıl Corona virüsü salgını nedeniyle halktan törene katılmamaları istendi. Çağrılara rağmen katılmak isteyenlerse, güvenlik kontrolünden geçemedikleri için tören alanına ulaşamadı. Ancak bu sade törenin ardından ABD’nin yeni Başkanı Joe Biden, rotasını Beyaz Saray’dan önceki son durağı Arlington Askeri Mezarlığı’na çevirdi.
Biden’ın konvoyu Washington’u Virginia’ya bağlayan Arlington Memorial Köprüsü’ne yöneldiğinde, onu yakından görebilmek için saatlerce mezarlığın girişinde bekleyen Amerikalılar da oradaydı. Ellerinde cep telefonlarıyla bu anı ölümsüzleştirmek isteyen Amerikalılar, Biden’ı tezahüratlar ve alkışlarla karşıladı. Yeni başkanlarını görmek isteyen Amerikalılar mezarlığın girişinde kendileri için ayrılan alanda soğuk havaya aldırmadan bekledi.
Biden’ın gelişi öncesinde tamamen boşaltılan yolda çok sayıda polis, Gizli Servis çalışanı ve Ulusal Muhafız askeri güvenliği sağlamak için görev başındaydı.
Yaklaşık bir saat içeride kalan Biden ve beraberindekiler, top atışlarıyla karşılandı. Meçhul Asker Anıtı’na çelen bırakan Biden’a, yardımcısı Harris’in yanı sıra, eski Başkanlar Barack Obama, Bill Clinton ve George W. Bush da eşlik etti.
Biden içerideyken de oradan ayrılmayan Amerikalılar, Biden’ı yine alkışlarla ve sevinç gösterileriyle uğurladı. Biden da, kalabalığın coşkusunu karşılıksız bırakmadı ve onları selamlayarak, 4 yıl boyunca Başkanlık koltuğunda oturacağı Beyaz Saray’a gitti.