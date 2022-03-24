Amerikalılar Biden’ın Rusya’ya Karşı Daha Sert Olmasını İstiyor

Başkan Joe Biden, Brüksel’de ABD’nin önde gelen müttefikleriyle Rusya’ya bir aydır devam eden Ukrayna işgali nedeniyle daha güçlü yanıt verilmesini koordine etmeye hazırlanıyor. Bu sırada Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi (AP-NORC) tarafından yapılan anket Amerikalılar’ın henüz Ukrayna konusunda Biden’ın liderliğini destekleme noktasına gelmediğini gösteriyor.

Halkın Rusya konusundaki kaygısı ve ABD’nin krize daha güçlü yanıt vermesi gerektiğini söyleyenlerin sayısı artarken, Biden’ın düşük destek oranında ise büyük değişiklik olmadı.

Amerikalılar’ın yalnızca yüzde 43’ü Biden’ın politikalarını destekliyor. Biden’ın Rusya krizini ele alma biçimini destekleyenlerin oranı da buna yakın. Bu oranlar Rusya’nın Ukrayna işgalinin başladığı 24 Şubat’tan birkaç gün önce yapılan ankette çıkan oranlardan çok farklı değil.

ABD, NATO müttefikleriyle birlikte yaptırımlar aracılığıyla Rusya’yı ve Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i tecrit etmeye çalışıyor. Bunlar arasında Rusya Merkez Bankası’nın mal varlıklarının dondurulması ve Rusya’nın önemli savaş malzemelerine erişiminin engellenmesi de var. Ancak Rusya kara harekatı durma noktasına gelse de, bir aydır Ukrayna işgalini hava saldırıları ve topçu atışıyla sürdürüyor.

ABD Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Biden yönetiminin gelecek üç gün boyunca Ukrayna’ya askeri yardım yapmak, Rusya’ya yaptırımları arttırmak ve kötüleşen insani krizle mücadele etmek için Avrupalı müttefikleriyle ortak bir strateji üzerinde çalışacağını belirtti.

Ancak Biden’ın ABD’deki güven oranı hassas bir zeminde ilerliyor. Amerikalılar’ın yalnızca dörtte biri Biden’ın bir krizle mücadele etme, ABD’nin dünyadaki yerini pekiştirme ve ABD ordusunu yönetme yetisi olduğuna inanıyor.

Amerikalılar’ın yüzde 56’sı Biden’ın Rusya’ya karşı yeterince sert olmadığı görüşündeyken yüzde 36’sı ise yaklaşımı için ‘‘doğru sayılır’’ nitelendirmesinde bulunuyor.

Kendi partisi içinde bile Biden daha fazlasını yapması için baskıyla karşı karşıya. Ankete göre Demokratlar’ın yüzde 43’ü Biden’ın Rusya konusunda yeterince sert olmadığını söylerken, yüzde 53’ü yaklaşımını ‘‘doğru sayılır’’ şeklinde değerlendirdi.

ABD’nin daha fazla rol üstlenmesi gerektiğini düşünenler arttı

Geçen aydan bu yana ABD’nin krizde büyük rol üstlenmesi gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 26’dan yüzde 40’a çıktı. Biden ise savaştan kaçınmak ve krizin etkilerinin Amerikan halkına yansımasını önlemek için ince bir çizgide ilerliyor. Anket Amerikalılar’ın neredeyse yarısının Rusya ile savaşa sürüklenmekten ‘‘aşırı’’ ya da ‘‘çok’’ korktuğunu gösteriyor.

Biden Amerikan askerlerini Ukrayna’ya göndermeyeceğini sık sık yineledi. Ancak bazı askerler NATO’nun doğu kanadında yer alan Rusya’nın komşularına gönderildi.

Öte yandan Demokratlar’a oranla Cumhuriyetçiler’in daha azı ABD’nin Rusya savaşında büyük bir rol üstlenmesini desteklerken çoğu Biden’ın Rusya’ya yanıtının yeterince sert olmadığını düşünüyor.

Rusya’ya uygulanan ekonomik yaptırımları ve petrol yasaklarını desteklediğini söyleyen Cumhuriyetçi ve Demokratlar’ın oranı ise birbirine yakın. Ancak Demokratlar’ın yüzde 77’si Biden’ın Rusya ilişkilerini idare etme biçimini desteklerken, bu oran Cumhuriyetçiler’de yalnızca yüzde 12.

Bin 82 yetişkinin katıldığı AP-NORC anketi 17-21 Mart tarihleri arasında yapıldı. Anketin artı, eksi yüzde dört hata payı olduğu belirtildi.

