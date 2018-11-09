Amerikalılar Birinci Dünya Savaşı'na Sahne olan Toprakları Ziyaret Ediyor

Tam yüzyıl önce, 40 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan savaş sona ermiş, batıda silah sesleri susmuştu. Amerika savaşa 1917 yılında girerek Almanya’nın karşısında durmuş ve bir yıl içerisinde İtilaf Devletleri’nin kazanımlarında büyük rol oynamıştı. Amerika’nın, Avrupa’nın güvenliği için sarf ettiği büyük çabalar tam bu dönemde başlamıştı. Amerika’nın savaşa müdahalesi geç oldu, ancak İtilaf Devletleri’nin asker gücünü ve moralini yükseltmekte büyük bir rol oynadı.

Amerika, 26 Eylül 1918’de General John Pershing öncülüğünde Argonne saldırısını düzenledi. Bu taarruz, Amerika’nın askeri tarihindeki en kanlı savaş oldu.

Şimdi buradaki savaş meydanlarında turlar düzenleniyor ve cephe şeridinde görülmesi hala mümkün olan kalıntı ve izleri gün yüzüne çıkarıyor. Siper çukurlarına ve topçu mevziilerine teçhizat taşımak için kullanılan bu Alman yapımı dar hatlı demir yolu gibi.

47 gün süren Argonne muharebesinde yüzlerce kilometrekarelik bir alan yeniden ele geçirildi. Fransız ve İngiliz birlikleri de güçlenince Almanya yenilginin kaçınılmaz olduğunu fark etti ve 11 Kasım 1918 tarihinde ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ardından da silahlar sustu.