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Amerikalılar Birinci Dünya Savaşı'na Sahne olan Toprakları Ziyaret Ediyor

09.11.2018 23:09 | Son Güncelleme

11 Kasım Pazar günü, Birinci Dünya Savaşı sonunda imzalanan ateşkes anlaşmasının yüzüncü yıldönümü. Anma törenleri kapsamında 700 kilometre uzunluğundaki eski Batı Cephesi şeridi Amerikalı turistlerin akınına uğruyor

Amerikalılar Birinci Dünya Savaşı'na Sahne olan Toprakları Ziyaret Ediyor

Tam yüzyıl önce, 40 milyon insanın ölümüyle sonuçlanan savaş sona ermiş, batıda silah sesleri susmuştu. Amerika savaşa 1917 yılında girerek Almanya’nın karşısında durmuş ve bir yıl içerisinde İtilaf Devletleri’nin kazanımlarında büyük rol oynamıştı. Amerika’nın, Avrupa’nın güvenliği için sarf ettiği büyük çabalar tam bu dönemde başlamıştı. Amerika’nın savaşa müdahalesi geç oldu, ancak İtilaf Devletleri’nin asker gücünü ve moralini yükseltmekte büyük bir rol oynadı.

Amerika, 26 Eylül 1918’de General John Pershing öncülüğünde Argonne saldırısını düzenledi. Bu taarruz, Amerika’nın askeri tarihindeki en kanlı savaş oldu.

Şimdi buradaki savaş meydanlarında turlar düzenleniyor ve cephe şeridinde görülmesi hala mümkün olan kalıntı ve izleri gün yüzüne çıkarıyor. Siper çukurlarına ve topçu mevziilerine teçhizat taşımak için kullanılan bu Alman yapımı dar hatlı demir yolu gibi.

47 gün süren Argonne muharebesinde yüzlerce kilometrekarelik bir alan yeniden ele geçirildi. Fransız ve İngiliz birlikleri de güçlenince Almanya yenilginin kaçınılmaz olduğunu fark etti ve 11 Kasım 1918 tarihinde ateşkes anlaşmasını imzaladı. Ardından da silahlar sustu.

Varennes, Argonne muharebesi sonucu Amerika tarafından kurtarılan ilk kasabalardandı. Burası bugün bile Amerikalı turistlerin en çok ziyaret ettiği yerlerden biri.

Birinci Dünya Savaşı sırasında 116 bini aşkın Amerikan askeri öldü. 14 binden fazlasının mezarı Meuse-Argonne Amerikan Mezarlığı’nda.

Birinci Dünya Savaşı, Amerika’nın yabancı toprakları savunmak için bu kadar fazla asker gönderdiği ilk savaştı. 1918 yılında Birinci Dünya Savaşı bittiğinde Fransız topraklarında yaklaşık 2 milyon Amerikan askeri vardı.

Tarihçi William Philpott, Amerika’nın savaşta gösterdiği fedakarlıklara rağmen savaşın sonunda Avrupa’nın güvenliğini korumaya devam edip etmeme konusunda kararsız kaldığını söylüyor.

Dünyanın büyük güçleri 1939 yılında yeniden savaşa girdi. Amerika’nın askeri gücü Avrupa’da artık belirleyici bir etkene dönüştü.

Amerikan ulusu için bu rol artık tehdit altında çünkü bu güce meydan okuyan rakipleri var.

Amerikan halkı için, bu mezarlık artık unutulmaya yüz tutmuş bir savaştan evlerine hiç dönmeyen babalar ve oğulların anıldığı bir yer haline geldi.

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