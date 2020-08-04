“Amerikalılar Corona ile Mücadelede Ülkelerini Yetersiz Buluyor”

Corona virüsünden can kaybının 150 bini geçtiği ABD’de her eyalet kendi tedbirlerini uyguluyor. Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ile araştırma şirketi Ipsos’un ortak anketine göre ise Amerikalılar’ın üçte ikisi diğer ülkelerden daha kötü mücadele verildiğini düşünüyor ve sert önlemlere destek veriyor.

30-31 Temmuz’da 1.115 yetişkinle düzenlenen ankete göre, katılımcıların yüzde 65’i yani neredeyse üçte ikisi ABD’nin pandemiyle mücadelesinin diğer ülkelerden kötü olduğunu düşünüyor.

Ankete göre salgının yayılmasıyla mücadelede eyalet bazında değil de tek bir ulusal strateji belirlenmesinden yana olanların oranı yüzde 67 yani üçte ikiden fazla. İşletmelerin yeniden faaliyete geçirilmesinde tek ulusal strateji için bu destek yüzde 62’ye, okulların açılmasında ise yüzde 60’a düşüyor.

Amerikalılar maske ve yeniden karantinaya sıcak bakıyor

Ülkede maske tartışmaları süredursun NPR/Ipsos anketine katılanların yüzde 76’sı yani dörtte üçünden fazlası, kamuya açık alanlarda daima maske takılmasının eyalet yasalarında düzenlenmesini savunuyor. Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi katılımcılara göre maske takmak, tartışmalı bir konu değil.