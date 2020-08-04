“Amerikalılar Corona ile Mücadelede Ülkelerini Yetersiz Buluyor”

Corona virüsünden can kaybının 150 bini geçtiği ABD’de her eyalet kendi tedbirlerini uyguluyor. Ulusal Kamu Radyosu (NPR) ile araştırma şirketi Ipsos’un ortak anketine göre ise Amerikalılar’ın üçte ikisi diğer ülkelerden daha kötü mücadele verildiğini düşünüyor ve sert önlemlere destek veriyor.
30-31 Temmuz’da 1.115 yetişkinle düzenlenen ankete göre, katılımcıların yüzde 65’i yani neredeyse üçte ikisi ABD’nin pandemiyle mücadelesinin diğer ülkelerden kötü olduğunu düşünüyor.
Ankete göre salgının yayılmasıyla mücadelede eyalet bazında değil de tek bir ulusal strateji belirlenmesinden yana olanların oranı yüzde 67 yani üçte ikiden fazla. İşletmelerin yeniden faaliyete geçirilmesinde tek ulusal strateji için bu destek yüzde 62’ye, okulların açılmasında ise yüzde 60’a düşüyor.
Amerikalılar maske ve yeniden karantinaya sıcak bakıyor
Ülkede maske tartışmaları süredursun NPR/Ipsos anketine katılanların yüzde 76’sı yani dörtte üçünden fazlası, kamuya açık alanlarda daima maske takılmasının eyalet yasalarında düzenlenmesini savunuyor. Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi katılımcılara göre maske takmak, tartışmalı bir konu değil.
Evde iki haftalık karantina zorunluluğunun yine ülke çapında bir talimatla getirilmesini savunanların da oranı yüzde 59.
Federal hükümetin Corona virüsü testinin yaygın ve ücretsiz hala getirilmesini isteyenlerin oranı yüzde 85’e çıkıyor. Olası Covid-19 aşısının tüm Amerikalılar’a ulaşması gerektiğini söyleyenlerin oranı da yüzde 83.
Amerikalılar okulların açılmasına nasıl bakıyor?
Okulların yeniden açılmasıyla ilgili soruya ise Amerikalılar’ın yüzde 66’sı güz döneminde kendi bölgelerinde yaşayan çocukların uzaktan eğitimle devam etmesi gerektiğini söyledi. Bu tercih Demokratlar’da yüzde 87 ile daha yüksekken, Cumhuriyetçiler’in sadece yüzde 41’i tarafından desteklendi. Cumhuriyetçiler’in yüzde 59’u Başkan Trump’ın okulların yeniden açılması çağrısını destekledi.
Mesele çalışanların işyerine dönmesine gelince katılımcıların yüzde 69’u aşıya erişim olana kadar evden çalışmanın sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. Katılımcıların yüzde 31’i ise gerekli önlemler alınarak işyerleri ve ofislere dönülmesinden yana.
Daha fazla ekonomik destek talebi
Kongre hala yeni teşvik paketi ve ek işsizlik yardımının uzatılması konusunda anlaşamasa da Amerikalılar ekonomik desteklerin sürmesinden yana. Katılımcıların yüzde 65’ı federal hükümetin daha fazla borç üstlenerek yeni bir ekonomik teşvik paketi ile Amerikalılar’a ödeme yapılması gerektiğini söyledi. Benzer şekilde katılımcıların yüzde 63’ü federal işsizlik yardımının uzatılmasını istedi.
Ankette ayrıca katılımcıların yüzde 59’unun, iki haftalık ulusal karantina için işçilere evde kalabilmeleri için ücret ödenmesini istediği görüldü. Katılımcıların yüzde 55’i de salgının yavaşlatılması adına geçici seyahat yasaklarını destekledi.
ABD’ye göç sınırlamasına destek
Ankette dikkat çeken bir diğer nokta da katılımcıların Corona virüsü salgını döneminde ABD’ye göçün sınırlanmasından yana olması. Katılımcıların yüzde 78’i zaruri seyahatler dışında ABD’nin sınırlarının geçici olarak kapatılmasını destekledi. Bu oran Cumhuriyetçiler arasında yüzde 83, Demokratlar arasında yüzde 75 oldu.
Katılımcıların yüzde 60’ı ülkedeki yasal göçmenlerin, anavatanlarından aile fertlerini ABD’ye getirilmesinin engellenmesi gerektiğini söyledi. Sığınmacıların ve mültecilerin ABD’ye girişinin yasaklanmasını isteyenlerin oranı yüzde 58 oldu. Yine yüzde 58’lik bir kesim, misafir ve mevsimlik işçilerin ülkeye girişlerinin yasaklanmasını istedi.
Bu yasak taleplerinden üçünün oranı Cumhuriyetçiler arasında yüzde 73 ile yüzde 75 arasında değişti. Göçmen yasaklarından yana olan Demokratlar’ın oranı ise yüzde 47-48 civarında.