Amerikalılar Corona Virüsü ile İlgili Aşırı Bilgi Akışına Güveniyor mu?

ABD’de kısa süre önce yapılan bir araştırma, halkın yüzde 36’sının Corona virüsü haberlerine maruz kalmaktan yorulduğunu ortaya koydu. Gallup araştırma şirketi ve Knight Vakfı’nın düzenlediği ankete göre ‘’aşırı bilgi akışı’’ altında kalan Amerikalıların sadece yüzde 58’i iyi bilgilendirildikleri fikrinde.
14-20 Nisan arasında yapılan ankete katılan yaklaşık 100 bin Amerikalının yüzde 78’i, Corona virüsüyle ilgili yanlış haberlerin büyük bir sorun olduğu konusunda hemfikir. Demokratların yüzde 82’si, bağımsızların yüzde 79’u ve Cumhuriyetçilerin yüzde 73’ü, yanlış bilgilendirmeyi büyük bir sorun olarak görüyor.
Katılımcıların yüzde 68’i sosyal medyayı, yüzde 54’ü de Trump yönetimini dezenformasyondan sorumlu tutuyor. Ancak bu yanıtı verenlerin yüzde 47’si Trump yönetimini, yüzde 15’iyse sosyal medyayı ilk sıraya koydu.
Amerikalıların Corona virüsü salgını döneminde haberlere olan ilgisi de arttı. Ancak ‘’Salgınla ilgili ulaşan haberlerin miktarı iyi bilgilenmeyi kolaylaştırıyor mu yoksa zorlaştırıyor mu?’’ sorusuna katılımcıların yarısı olumlu, yarısı olumsuz yanıt verdi. Basınla ilgili olumlu fikirlere sahip olanların yüzde 70’i daha kolay bilgilendirildiklerini söyledi. Olumsuz fikir sahiplerinin yüzde 64’ü ise piyasadaki bilgi miktarının haberdar olmayı zorlaştırdığını belirtti.
Corona virüsü haberlerine maruz kalmaktan yorulduğunu söyleyen yüzde 36’lık kesimde haber medyası ile ilgili hem olumlu hem olumsuz görüşte olanlar yer aldı. Bu kesimde Cumhuriyetçiler, Demokratlar ve bağımsızlar eşit şekilde temsil edildi. Ancak genç yetişkinler, bu haberlerden yaşlılara göre daha fazla yoruldu. Katılımcılardan 18-34 yaş arasında olanların yüzde 45’i bu sıkıntıyı dile getirirken, bu oran 55 yaş üstünde yüzde 30’a düştü.
Ankete katılan Amerikalıların Corona virüsü ile ilgili bilginin doğruluğuna karar verirken sergiledikleri yaklaşımlar da yaşa göre değişiyor. 35 yaş altındakiler, sağlık uzmanları ve İnternet’teki sağlık sitelerine daha çok güvenirken 55 yaş üstündekiler, en güvendikleri bir ya da iki haber kaynağını referans alıyor. Genel olarak bakıldığında ise katılımcıların ilk tercihi, yüzde 34 ile bir-iki güvenilir haber kaynağı. Yüzde 31, sağlık uzmanları ya da sağlık örgütlerinin resmi internet sitelerini tercih ederken yüzde 30’lık bir kesim, ikiden fazla haber kaynağına başvuruyor. Aile ve arkadaşlarından duyduklarına inananların oranı ise sadece yüzde 4.
Katılımcıların yüzde 40’ı sosyal medya şirketlerinin Corona virüsü ile ilgili yanlış paylaşımları silmesinden yanayken, aynı oranda katılımcı da firmanın yanlış bilgiyi kanıtlayana kadar paylaşımı kaldırmamasından yana. Corona virüsü ile ilgili paylaşımların yanlış bilgi içerip içermediğine bakmadan yayında kalmasını savunanların oranı ise yüzde 14. Demokratlar, dezenformasyonla mücadelede daha cesur ve atılgan bir tutumdan yanayken Cumhuriyetçiler ve bağımsızlar, yanlışlık kanıtlanana kadar paylaşıma dokunulmasına gerek görmüyor.