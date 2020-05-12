Amerikalılar Corona Virüsü ile İlgili Aşırı Bilgi Akışına Güveniyor mu?

ABD’de kısa süre önce yapılan bir araştırma, halkın yüzde 36’sının Corona virüsü haberlerine maruz kalmaktan yorulduğunu ortaya koydu. Gallup araştırma şirketi ve Knight Vakfı’nın düzenlediği ankete göre ‘’aşırı bilgi akışı’’ altında kalan Amerikalıların sadece yüzde 58’i iyi bilgilendirildikleri fikrinde.

14-20 Nisan arasında yapılan ankete katılan yaklaşık 100 bin Amerikalının yüzde 78’i, Corona virüsüyle ilgili yanlış haberlerin büyük bir sorun olduğu konusunda hemfikir. Demokratların yüzde 82’si, bağımsızların yüzde 79’u ve Cumhuriyetçilerin yüzde 73’ü, yanlış bilgilendirmeyi büyük bir sorun olarak görüyor.

Katılımcıların yüzde 68’i sosyal medyayı, yüzde 54’ü de Trump yönetimini dezenformasyondan sorumlu tutuyor. Ancak bu yanıtı verenlerin yüzde 47’si Trump yönetimini, yüzde 15’iyse sosyal medyayı ilk sıraya koydu.

Amerikalıların Corona virüsü salgını döneminde haberlere olan ilgisi de arttı. Ancak ‘’Salgınla ilgili ulaşan haberlerin miktarı iyi bilgilenmeyi kolaylaştırıyor mu yoksa zorlaştırıyor mu?’’ sorusuna katılımcıların yarısı olumlu, yarısı olumsuz yanıt verdi. Basınla ilgili olumlu fikirlere sahip olanların yüzde 70’i daha kolay bilgilendirildiklerini söyledi. Olumsuz fikir sahiplerinin yüzde 64’ü ise piyasadaki bilgi miktarının haberdar olmayı zorlaştırdığını belirtti.