'Amerikalılar Daha Fazla Kadının Siyasete Katılmasını İstiyor'

Anketler Amerikalılar’ın daha fazla kadının siyasete katılmasını istediklerini gösterse de araştırmalar bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor.

Pew Araştırma Merkezi’ne göre Amerikalılar’ın neredeyse üçte ikisi erkeklerin seçilmesinin daha kolay olduğunu düşünüyor.

Dörtte biri erkeklerin ve kadınların seçilmesinin aynı kolaylıkta olduğu görüşünde. Kadınların seçilmesinin erkelerden daha kolay olduğunu düşünenlerin sayısıysa yalnızca yüzde beş.

Kadınların büyük çoğunluğu (yüzde 69) siyasette çok az kadın olduğunu söylüyor. Erkeklerin ise yüzde 48’i bu şekilde düşünüyor.

Cumhuriyetçiler’in üçte biri siyasette çok az kadın olduğunu düşünürken bu oran Demokratlar arasında yüzde 79.

Araştırmaya göre seçimlerde yarışan kadınların kendilerini kanıtlamak için erkeklerden çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 61.

Kadınların siyasete katılma oranının düşük olmasının ikinci önemli nedeni kadınların parti liderlerinden daha az destek alıyor olması. Erkeklerin yüzde 43’ü, kadınların yüzde 61’i böyle düşünüyor.