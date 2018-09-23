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'Amerikalılar Daha Fazla Kadının Siyasete Katılmasını İstiyor'

23.09.2018 18:49 | Son Güncelleme

Anketler Amerikalılar’ın daha fazla kadının siyasete katılmasını istediklerini gösterse de araştırmalar bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor

'Amerikalılar Daha Fazla Kadının Siyasete Katılmasını İstiyor'

Anketler Amerikalılar’ın daha fazla kadının siyasete katılmasını istediklerini gösterse de araştırmalar bu hedefe nasıl ulaşılacağı konusunda farklı görüşler ortaya koyuyor.

Pew Araştırma Merkezi’ne göre Amerikalılar’ın neredeyse üçte ikisi erkeklerin seçilmesinin daha kolay olduğunu düşünüyor.

Dörtte biri erkeklerin ve kadınların seçilmesinin aynı kolaylıkta olduğu görüşünde. Kadınların seçilmesinin erkelerden daha kolay olduğunu düşünenlerin sayısıysa yalnızca yüzde beş.

Kadınların büyük çoğunluğu (yüzde 69) siyasette çok az kadın olduğunu söylüyor. Erkeklerin ise yüzde 48’i bu şekilde düşünüyor.

Cumhuriyetçiler’in üçte biri siyasette çok az kadın olduğunu düşünürken bu oran Demokratlar arasında yüzde 79.

Araştırmaya göre seçimlerde yarışan kadınların kendilerini kanıtlamak için erkeklerden çok daha fazla çalışması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 61.

Kadınların siyasete katılma oranının düşük olmasının ikinci önemli nedeni kadınların parti liderlerinden daha az destek alıyor olması. Erkeklerin yüzde 43’ü, kadınların yüzde 61’i böyle düşünüyor.

‘‘Amerikalılar üst düzey görevlere kadınların seçilmesine hazır değil’’ diyenler ise kadınlar arasında yüzde 57, erkekler arasındaysa yüzde 32.

Ankete göre cinsiyet ayrımcılığının daha az kadının siyesete girmesine neden olduğunu düşünener daha çok genç kadınlar.

50 yaş altı kadınların yüzde 68’i buna evet yanıtını verdi. 50 yaşın üzerindekilerde evet deme oranıysa yüzde 50’de kaldı.

Liderlik tarzına gelindiğinde erkeklerden fazla kadınlar, kadınların farklı tarzları olduğunu söyledi ancak bunların yüzde 62’si hiçbir tarzın iyi olmadığını kaydetti.

Amerikalıların 10’da altısı’dan fazlası kadınların uzlaşmacı olma konusunda erkeklerden daha iyi olduklarını ve yüzde 41’inin kadınların çocuklar için daha iyi rol model oluşturduğunu düşünüyor.

Araştırma, kendine güvenli, kararlı ve hırslı olmanın erkeklere yardım ettiğini, kadınlarınsa daha samimi, çekici ve şefkatli olarak görüldüklerini ortaya koydu.

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