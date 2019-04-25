HABER

Amerikalılar dünyanın en stresli insanları arasında yer aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 18:30 | Son Güncelleme

Gallup araştırma şirketi tarafından 140'tan fazla ülkede 151 bin kişiyle yapılan ve insanlara günlük pozitif ve negatif deneyimlerinin sorulduğu ankette, Amerikalılar dünyanın en stresli insanları arasında yer aldı

Amerikan halkının dünyanın en stresli insanları arasında yer aldığı bildirildi.

Gallup araştırma şirketi tarafından 140'tan fazla ülkede 151 bin kişiyle yapılan anket sonuçları geçen yıl dünya nüfusunun üçte birinin stres altında ve endişeli olduğunu ortaya koydu.

İnsanlara günlük pozitif ve negatif deneyimlerinin sorulduğu ankette, Amerikalılar dünyanın en stresli insanları arasında yer alırken ülkede son 10 yılda stres, öfke ve endişe gibi duygular en üst seviyelere ulaştı.

Kuzey Afrika ülkesi Çad ise geçen yıl listede dünyada en fazla olumsuz deneyimlerin yaşandığı ülkeler arasında en sonda yer aldı. Çad'ı Batı Afrika ülkeleri Nijer ve Sierra Leone takip etti.

Latin Amerika ülkesi Paraguay ise dünyanın en pozitif ülkesi çıktı. Latin Amerika ülkelerinin çoğu da listede en pozitif ülkeler oldu.

Türkiye ise listede olumlu deneyimlerin en az yaşandığı ülkeler arasında yer aldı.

PARTNERKim Kardashian'dan şaşırtan kararKim Kardashian'dan şaşırtan karar
Kahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacakKahramanmaraş'ta ormanları 'terminatör böcek' koruyacak
AVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 2 parmağı koptuAVM'de ayağı yürüyen merdivene sıkışan çocuğun 2 parmağı koptu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Amerika anket Gallup negatif pozitif stres Türkiye

En Çok Okunan Haberler

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Kavga etmişlerdi! Acun Ilıcalı'dan Hikmet ve Yusuf kararı!

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Küçükçekmece'deki iğrenç olayın faili yakalandı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Dilara cinayetinde davanın seyrini değiştirecek iddialar

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'na saldırı olayında yeni gelişme

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İBB veri kopyalamayı durdurdu

İBB veri kopyalamayı durdurdu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Günlerdir aranıyor! 40 kişilik özel ekip devreye girdi

Dünyanın en büyük lale halısı 5. kez hazırlandı

5. kez hazırlandı! En büyüğü İstanbul'da

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Urla'da eğitim sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı

Tunceli'de terörist cesedi bulundu! İnfaz etmişler

3 girişli mağarada bulundu! İnfaz etmişler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.