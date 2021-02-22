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Amerikalılar Eczanelerde Aşı Olabiliyor

22.02.2021 08:53 | Son Güncelleme:
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Amerikalılar Eczanelerde Aşı Olabiliyor

Amerika’da günlük yaşamın ve ekonominin normale dönmesi için büyük önem taşıyan Corona virüsü aşısına erişim konusunda bir adım daha atıldı. Amerikalılar artık eczanelerde aşı olabiliyor

Biden yönetiminin Corona virüsüyle mücadele alanında attığı ilk adımlardan biri de aşı kampanyasına hız vermesi oldu. Amerika’da günlük yaşamın ve ekonominin normale dönmesi için büyük önem taşıyan Corona virüsü aşısına erişim konusunda bir adım daha atıldı. Amerikalılar artık eczanelerde aşı olabiliyor.

Özellikle aşıya erişimin zor olduğu bölgelerde yaşayanlar için hayati önem taşıyan bu adımla, aşı takviminde de ilerleme sağlanması hedefleniyor.

Hem stokların, hem de aşı yapacak kişi sayısının yetersiz olması, Amerika’nın aşı takviminin gerisinde kalmasına neden olmuştu. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin başlattığı bu yeni programla, Amerikalılar artık yalnızca sağlık kuruluşlarında değil, eczanelerde de aşı olmaya başladı.

İlk etapta 6 bin 500 eczaneye aşı gönderilirken, bu sayının yakın zamanda 40 bine çıkarılması bekleniyor.

Bir Amerikalı’nın bir eczaneye ulaşabileceği en uzak mesafenin 7-8 kilometre olduğu göz önüne alındığında, söz konusu uygulama, sürece önemli katkı sağlayacak gibi görünüyor.

Şimdilik CVS, Walgreens, Walmart, Costco gibi perakende mağazaların, kendi seçtikleri şubelerindeki eczanelerde yalnızca eyaletlerin öncelik listesinde olanlar aşılanabiliyor.

Özellikle 65 yaş üstü Amerikalılar bu durumdan oldukça memnun ve hiç vakit kaybetmeden eczanelerin yolunu tutuyor.

Aşı olmak için telefonla ya da internet üzerinden randevu alınması gerekiyor. Eczaneye şahsen başvuru yapmak işe yaramıyor. Ancak bunun için de biraz zaman harcamak gerekiyor.

Federal hükümet bu program kapsamında, 21 eczane zincirinin yanı sıra Ulusal Eczaneler Birliği’ne bağlı yerel eczanelere de aşı ulaştırmayı planlıyor. Birlik, Amerika genelindeki eczanelerde ayda 100 milyon aşı yapma kapasitesine sahip olduklarını ancak bunun için yeterli dozun olmadığını söylüyor.

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