Amerikalılar Eczanelerde Aşı Olabiliyor

Biden yönetiminin Corona virüsüyle mücadele alanında attığı ilk adımlardan biri de aşı kampanyasına hız vermesi oldu. Amerika’da günlük yaşamın ve ekonominin normale dönmesi için büyük önem taşıyan Corona virüsü aşısına erişim konusunda bir adım daha atıldı. Amerikalılar artık eczanelerde aşı olabiliyor.

Özellikle aşıya erişimin zor olduğu bölgelerde yaşayanlar için hayati önem taşıyan bu adımla, aşı takviminde de ilerleme sağlanması hedefleniyor.

Hem stokların, hem de aşı yapacak kişi sayısının yetersiz olması, Amerika’nın aşı takviminin gerisinde kalmasına neden olmuştu. ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin başlattığı bu yeni programla, Amerikalılar artık yalnızca sağlık kuruluşlarında değil, eczanelerde de aşı olmaya başladı.

İlk etapta 6 bin 500 eczaneye aşı gönderilirken, bu sayının yakın zamanda 40 bine çıkarılması bekleniyor.

Bir Amerikalı’nın bir eczaneye ulaşabileceği en uzak mesafenin 7-8 kilometre olduğu göz önüne alındığında, söz konusu uygulama, sürece önemli katkı sağlayacak gibi görünüyor.