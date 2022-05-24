Amerikalılar İçin Ekonomi Rusya'dan Daha Öncelikli

Yeni bir ankete göre Amerikalılar, ABD ekonomisine zarar verecek olması halinde, Ukrayna'yı işgalinden dolayı Rusya'yı cezalandırmaya daha az destek veriyor. Anket, ülkedeki ekonomik durumdan dolayı harcamaları kısmak zorunda kalan Amerikan halkının Beyaz Saray'ın iç meselelere daha çok odaklanmasını istediğini gösteriyor.

Anket sonucu, enflasyon ve diğer zorluklar konusunda Amerikalılar arasında artmakta olan endişenin bir işareti olarak yorumlanıyor.

Associated Press ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi'nin yaptığı ankete göre, ABD’nin uyguladığı yaptırımlar konusundaki yaygın destekte bir sendeleme olmasa da, ekonomiye kıyasla yaptırımlara öncelik verilmesi yönünde görüş dengesi değişti. Şu anda ABD'li yetişkinlerin yüzde 45'i ülkenin en büyük önceliğinin Rusya'ya mümkün olduğunca etkili şekilde yaptırım uygulamak olduğunu söylerken, yüzde 51’i ise bunun ABD ekonomisine vereceği zararın sınırlı olması gerektiğini savunuyor.

Nisan ayındaysa bu rakamlar tamamen tersine görünümdeydi. Mart ayında, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından kısa bir süre sonra, yüzde 55’lik bir çoğunluk büyük önceliğin Rusya'ya mümkün olduğunca etkili bir şekilde yaptırım uygulanması gerektiğini ifade ediyordu.

Görüşlerdeki değişimler benzin, market alışverişleri ve diğer emtia fiyatlarındaki artışın milyonlarca Amerikalı’nın bütçelerini zorladığının ve belki de Ukrayna'yı finansal olarak destekleme isteklerini sınırladığının bir yansıması olarak görülüyor. Bu durum, Ukrayna'ya hem silah hem mali yardım dahil olmak üzere 40 milyar dolarlık ek finansmanı onaylayan Başkan Joe Biden için rahatsız edici bir işaret olabilir. Anket, Biden’ın durumu ele alış şekline olan inancın azaldığını ve aldığı desteğin başkanlık döneminin en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor

Anket, ABD'li yetişkinlerin büyük çoğunluğunun Rusya'ya yaptırım uygulanmasını, Rusya'dan ithal edilen petrolün yasaklanmasını ve Ukrayna'ya silah sağlanmasını desteklemeye devam ettiğini de ortaya koyuyor. Çoğu Amerikalı yetişkin ABD'nin Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir rolü olması gerektiğini düşünmeye devam ediyor. Amerikalılar’ın yüzde 32'si ABD'nin çatışmada önemli bir rolü olması gerektiğini söylerken, yüzde 49'u küçük bir rolü olması gerektiğini belirtiyor.

Buna karşın, doğrudan Ukrayna'ya para gönderme konusunda sessiz bir destek var. Amerikalılar’ın yüzde 44’ü para gönderilmesinden yana olduklarını söylerken, yüzde 32'si buna karşı çıkıyor ve yüzde 23'ü de ne lehte ne aleyhte bakıyor.

Yeni anket, Amerikalılar’ın sadece yüzde 21'inin Biden'ın Ukrayna'daki durumu idare etme yeteneğine "büyük ölçüde güvendiklerini" söylerken, yüzde 39'u biraz güven duyduklarını ve yüzde 39'u da hemen hemen hiç güvenmediklerini kaydediyor.

ABD ve Avrupalı müttefikler, büyük Rus bankalarını küresel işlemlerden keserek ve doğrudan Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’i, üst düzey liderleri ve ailelerini hedef alarak Rusya'ya çeşitli yaptırımlar uyguluyor. ABD ayrıca Rus petrolünün ithalatını yasakladı.

Rus petrolü Amerika'nın toplam enerji ithalatının küçük bir bölümünü oluştururken, yasaklamalar, petrol fiyatlarının son aylarda galon başına 4,71 dolara olmasına yani bir yıl öncesine göre 1,61 dolar daha artmasına sebep oldu. Tedarik zinciri sorunları ve COVID-19 kısıtlamalarının hafiflemesi nedeniyle artan ekonomik talepler, fiyatların yükselmesine yol açtı. Biden ve birçok Demokrat, petrol şirketlerini fiyat artışı yapmakla suçlarken, Cumhuriyetçiler Beyaz Saray'ın artan yerli petrol ve doğal gaz sondajını desteklemesi gerektiğini söylüyor.

Genel olarak, Amerikalılar’ın yüzde 45'i Biden'ın ABD'nin Rusya’yla ilişkilerini idare ediş şeklini onaylarken, yüzde 54'ü karşı çıkıyor. Bu rakamlar, savaş başladığından beri her ay sabit seyir izledi. Biden'ın Rusya’ya karşı tavrını Demokratlar’ın yüzde 73’ü ve Cumhuriyetçiler’in yüzde 15'i onaylıyor.

Bin 172 yetişkinin katıldığı ve AP-NORC’un düzenlediği anket, 12-16 Mayıs tarihlerinde NORC'un ABD nüfusunu temsil etmek üzere tasarlanmış olasılık tabanlı AmeriSpeak Paneli’nden alınan bir örnek kullanılarak yapıldı. Tüm katılımcılar için örnekleme hatası marjı artı veya eksi 4,0 puan.

