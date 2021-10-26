Amerikalılar İklim Değişikliğini Eskisinden Çok Önemsiyor

Amerikalılar iklim değişikliğine birkaç yıl öncesinden daha ciddi yaklaşıyor ve iklim konusunu ‘‘çok önemli’’ sorunlar arasında değerlendiriyor.

Associated Press-NORC Halkla İlişkiler Merkezi ve Chicago Üniversitesi Enerji Politikası Enstitüsü’nün ortak çalışmasına göre 10 Amerikalı’dan 6’sı küresel ısınmanın hızlandığı görüşünde.

AP-NORC/EPIC anketine göre Amerikalılar’ın yüzde 55’i ülkenin elektriğinin daha fazlasının temiz enerjiden ve daha azının iklime zarar veren kömür ve doğalgazdan gelmesini istiyor.

Amerikalılar’ın yalnızca yüzde 16’sı temiz enerjiden elektrik sağlanmasına karşı çıkıyor. Bu konu Biden’ın Kongre önündeki iklim yasalarının önemli kısımlarını oluşturuyor.

Başkan Joe Biden, gelecek hafta yapılacak BM iklim zirvesi öncesinde iklim değişikliği önlemlerini de içeren sosyal altyapı paketini kabul ettirmek için çabalıyor.

Demokrat Senatör Manchin karşı çıktı

Ancak Biden'ın temiz enerji kaynakları tüketen tesisleri ödüllendirme ve diğerlerini cezalandırma önerisi, bir kömür eyaleti olan Batı Virginia'dan Demokrat Senatör Joe Manchin'in itirazlarıyla karşılaştı ve bu durum Demokratlar’ı, fosil yakıtlardan kaynaklanan kirliliği sona erdirmek için başka yollar aramak zorunda bıraktı.

Bazı Amerikalılar içinse bu önemli bir sorunla mücadeleyi geciktirmek anlamına geliyor.

Missouri eyaleti sakini Demokrat Nancy Reilley, ‘‘Bilimi takip ediyorsanız, işaretler burada’’ diyor. Yaklaşık 40 yıl perakende müdürü olarak çalıştıktan sonra emekliye ayrılan Reilley iklim kötüleştikçe çocukları için endişe duyuyor. İklim sorununun çoktandır kapıda olduğunu vurgulayan Reilley, Biden’ın sosyal altyapı paketini geçirmek için kırpılan ilk maddelerin iklim önlemleri olmasından da şikayetçi.

Eski Başkan Donald Trump, ABD’yi Paris İklim Anlaşması’ndan çektikten sonra, Biden yönetimi, sıcaklık artışını yavaşlatmak için küresel olarak büyük emisyon kesintilerinin müzakere edilmesine yardımcı olmayı umuyordu. Ancak Biden'ın Pazar günü yapılacak BM zirvesi öncesinde Kongre’den önemli bir iklim yasasını geçirip geçiremeyeceği belli değil.

Amerikalılar’ın yüzde 59’una göre gezegenin ısınması kendileri için ‘‘çok’’ ya da ‘‘aşırı önemli’’ bir konu. Soruya bu yanıtı verenlerin oranı 2018’de yüzde 49’du. Amerikalılar’ın yüzde 54’ü iklim değişikliğiyle ilgili görüşlerini etkileyen en önemli şeyin bilimadamlarının düşünceleri olduğunu belirtti. Amerikalılar’ın yüzde 51’i görüşlerinin son dönemde görülen fırtına, sıcak hava dalgası, yangın ve dünyanın çeşitli yerlerindeki diğer aşırı hava olaylarından etkilendiğini belirtti.

Son 60 yılda benzin ve dizel motorlar, enerji santralleri ve diğer kaynakların neden olduğu kirlilik iklimi değiştirdi ve dünyayı 0,9 santigrat derece ısıtarak aşırı hava olaylarının daha da aşırı biçimde yaşanmasına neden oldu.

Yüzde 10 iklim değişikliğine inanmıyor

Amerikalılar’ın yüzde 75’i iklim değişikliğine inanırken yüzde 10’u inanmıyor. Yüzde 15 ise kararsız.

İklim değişikliğine inananlar arasında yüzde 54 oranında bir kesim bunun insanların faaliyetlerinden kaynaklandığı görüşünü taşıyor. Yüzde 14’ü ise bunun doğal nedenlerle olduğunu düşünüyor. Associated Press haber ajansına göre bilimadamları bu görüşü desteklemiyor. Amerikalılar’ın yüzde 32’si ise iklim değişikliğine hem insanların hem de doğal faktörlerin neden olduğu görüşünde.

Demokratlar arasında iklim değişikliğine inananların oranı Cumhuriyetçiler’den fazla olsa da iki partinin de çoğunluğu iklim değişikliğine inanıyor. Bu rakam Demokratlar’da yüzde 89, Cumhuriyetçiler’de yüzde 57 olarak tespit edildi.

Ankette ayrıca Amerikalılar’ın iklime zarar veren kirliliği önlemek için alınacak önlemlerin masraflarını ödeme konusunda isteklilikleri de değerlendirildi.

Katılımcıların yüzde 52’si elektrik faturalarında aylık 1 dolarlık karbon vergisi ödemeyi kabul edeceklerini söyledi. Ancak karbon vergisi oranının artması durumunda destek de azaldı.

AP-NORC anketi 5 bin 468 yetişkinle 8-24 Eylül tarihleri arasında yapıldı.

