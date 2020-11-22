“Amerikalılar İlk Aşıyı 11 Aralık’ta Olabilir”

Amerikan yönetiminin aşı programındaki danışmanı Dr. Moncef Slaoui, Amerikalılar’ın ilk aşıyı 11 Aralık’ta olabileceğini belirtti.

Slaoui, aşının onayıyla 24 saat içinde aşının eyaletlerin kendilerine bildirdikleri yerlere doğru hareket edeceğini ve konuşlandırılacağını söyledi.

Slaoui, bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı.

İlaç ve Gıda Dairesi FDA’ın danışmanları 10 Aralık’ta Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri aşının acil durumda kullanılmasını onaylamayı değerlendirecekler.

Söz konusu aşının 3 hafta arayla iki doz şeklinde yapılması öngörülüyor. Aşının etkinliği ise yüzde 95 olarak açıklandı. Pfizer, yıl sonuna kadar 25 insana yetecek kadar aşı üretmeyi planlıyor.

Slaoui, aşının her eyaletin nüfusuna göre dağıtılacağını söyledi. Her eyelet kimin ilk aşı olacağına karar verecek.

Aşının öncelik grubunun sağlık çalışanları, virus nedeniyle hayatını kaybedebilecek yaşlılar olacağı belirtiliyor.

Slaoui’ye göre toplum bağışıklığına ulaşılması için nüfusun yüzde 70’inin bağışıklık kazanması gerekiyor ve buna da Mayıs ayında ulaşılabilir.