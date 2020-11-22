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“Amerikalılar İlk Aşıyı 11 Aralık’ta Olabilir”

22.11.2020 21:58 | Son Güncelleme:
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“Amerikalılar İlk Aşıyı 11 Aralık’ta Olabilir”

Amerikan yönetiminin aşı programındaki danışmanı Dr. Moncef Slaoui, Amerikalılar’ın ilk aşıyı 11 Aralık’ta olabileceğini belirtti

Amerikan yönetiminin aşı programındaki danışmanı Dr. Moncef Slaoui, Amerikalılar’ın ilk aşıyı 11 Aralık’ta olabileceğini belirtti.

Slaoui, aşının onayıyla 24 saat içinde aşının eyaletlerin kendilerine bildirdikleri yerlere doğru hareket edeceğini ve konuşlandırılacağını söyledi.

Slaoui, bu açıklamayı NBC televizyonuna yaptı.

İlaç ve Gıda Dairesi FDA’ın danışmanları 10 Aralık’ta Pfizer ve BioNTech’in ortak geliştirdikleri aşının acil durumda kullanılmasını onaylamayı değerlendirecekler.

Söz konusu aşının 3 hafta arayla iki doz şeklinde yapılması öngörülüyor. Aşının etkinliği ise yüzde 95 olarak açıklandı. Pfizer, yıl sonuna kadar 25 insana yetecek kadar aşı üretmeyi planlıyor.

Slaoui, aşının her eyaletin nüfusuna göre dağıtılacağını söyledi. Her eyelet kimin ilk aşı olacağına karar verecek.

Aşının öncelik grubunun sağlık çalışanları, virus nedeniyle hayatını kaybedebilecek yaşlılar olacağı belirtiliyor.

Slaoui’ye göre toplum bağışıklığına ulaşılması için nüfusun yüzde 70’inin bağışıklık kazanması gerekiyor ve buna da Mayıs ayında ulaşılabilir.

Amerika hem 330 milyona aşı ulaştırmak hem de sosyal medya üzerinden aşıyla ilgili komplo teorileriyle mücade etmek zorunda.

20 Ocak’ta Beyaz Saray Genel Sekreteri olacak Ron Klain, aşının dağıtımında gecikmeler olmaması için geçiş sürecinin önemine dikkat çekti.

Klain, Trump’ın Corona ekibinin Biden’ın ekibine vereceği bilgilerin hayati önemde olduğunu vurguladı.

Slaoui ise ABC’ye yaptığı açıklamada Biden ekibinden kimseyle görüşmediğini söyledi.

Slaoui, CNN’e yaptığı açıklamada da Biden ekibine bilgi vermenin önemli olduğunu kaydetti.

Amerika’da vaka sayısı 12 milyonu aşmış durumda.

Hayatını kaybedenlerinn sayısı da 260 bine yaklaşıyor.

Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim Dr. Anthony Fauci NBC’ye yaptığı açıklamada, “Amerika’da çok zor bir artışın içine giriyoruz hatta küresel çapta giriyoruz” dedi.

Bir diğer aşı çalışması yürüten Moderna firmasının aşısının da etkinliği yaklaşık yüzde 95 olarak açıklanmıştı. Moderna'nın da kısa süre içinde aşı onayı için FDA'ye başvurması bekleniyor.

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