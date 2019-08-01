Amerikalılar Kanada'dan daha ucuz ilaç alabilecek

ABD hükümetinin, vatandaşlarının Kanada'dan daha düşük maliyetli ilaç alımına izin verecek bir plan üzerinde çalıştığı belirtildi.

ABD Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanı Alex Azar, yaptığı açıklamada, bakanlığının tarihte ilk kez ilaç ithal etmeyi düşündüğünü kaydetti.

Azar, ilaç üretim ve tedarik zincirleri arasındaki bağların değiştiğini ifade ederek, "Güvenli ve düşük fiyat ilaç temin etme hedefimizle ilgili olarak eyaletlerden, dağıtımcılardan ve eczanelerden gelen teklifleri görmek istiyoruz." diye konuştu.

Daha önce ilaç ithalatına karşı çıkan eski bir ilaç şirketi yöneticisi olan Azar, ABD'li hastaların, Gıda ve İlaç İdaresi'nin (FDA) gözetimi altında ilaçları güvenli ve etkili bir şekilde ithal edebileceklerini aktardı.

Azar, yasal düzenlemelerin ise haftalar ve aylar sürebileceğine dikkat çekerek, Kongre'ye de bu plan konusunda ellerini güçlendirecek yasayı geçirmesi için çağrıda bulundu.

- "Plan çok tehlikeli"

Amerika İlaç Araştırma ve Üretim Grubu Başkanı Stephen Ubl ise söz konusu planın, Amerikalı hastalar için "çok tehlikeli" olduğunu savunarak, "Ülkeye ABD dışından gelen ilaçların güvenliğini garanti etmenin yolu yok. Kanada'dan gelen ilaçlar dünyanın herhangi bir yerinden de gelebilir." dedi.