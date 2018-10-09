Amerikalılar Kongre Ara Seçimleriyle Yakından İlgileniyor

Pew Araştırma Merkezi’nin yaptığı araştırmaya göre; Kongre’yi kontrol etme mücadelesi, Amerikalı seçmeni Kongre ara seçimlerinde sandık başına gitmek için harekete geçiriyor. hem Amerika’da hem de dünyada yakından izleniyor.

Kayıtlı seçmenlerin neredeyse dörtte üçü Cumhuriyetçiler’in hem Temsilciler Meclisi hem de Senato’daki üstünlüklerini koruyup korumayacaklarına odaklanmış durumda.

Demokratlar’ın Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde etmek için 23 koltuk kazanması gerekiyor.

Senato’da çoğunluğu kazanmak içinse iki koltuk yeterli.

Pew Araştırma Merkezi’nin araştırmasına göre kayıtlı seçmenin çoğu yani neredeyse yüzde 60’ı başkan Trump’la ilgili görüşlerinin oylarını etkileyeceğini söylüyor.

Seçmenin yüzde 37’si oylarının başkan’a ‘karşı’ olacağını söylerken yüzde 23’ü başkanı onaylama amaçlı oy vereceğini belirtiyor.

Kalanlarsa Trump’la ilgili görüşlerinin kararlarını etkilemeyeceğini söylüyor.

Pew Araştırma Merkezi’nin araştırması, seçmenin ara seçimlere ilgisinin son 20 yılın en üst seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Ancak araştırma, seçmenin ilgisinin özellikle Demokrat adaylara oy verecekler arasında yüksek olduğuna işaret ediyor. Araştırmaya göre ara seçimlerde Demokrat adaylara destek vereceklerin oranı yüzde 67, Cumhuriyetçiler’e destek vereceklerin oranıysa yüzde 59 olarak görünüyor.

Birçok gözlemciye göre seçimler hem Başkan Donald Trump, hem de Amerika’nın dünyayla yeni ilişki tarzı için bir referandum niteliği taşıyor.

