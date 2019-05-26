Amerikalılar Kürtaj Hakkını 2018’e Göre Daha Fazla Destekliyor

Reuters/Ipsos’un anketine göre bazı Cumhuriyetçi eyaletlerde kürtaj karşıtı yasalar kabul edilmesine rağmen Amerikalılar kürtaj hakkını daha fazla destekler duruma geldiler.

Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 58’i kürtajın yasal olması gerektiğini belirtiyor. 2018 Temmuz ayında bu oran yüzde 50 olmuştu.

Demokratlar’ın yüze 81’i kürtajın bütün durumlar ya da birçok durumda yasal olması gerektiği yönünde görüş belirtti. Cumhuriyetçiler de bu oran ise yüzde 55.

Bu yıl Cumhuriyetçiler’in yönetimindeki 8 eyalette kürtaja kısıtlamalar getiren yasalar kabul edildi. Aktivistler amacın konuyu Anyasa Mahkemesi’nin önüne getirmek olduğunu belirtiyor.

Kürtaj karşıtları Anayasa Mahkemesi’nde 5-4’lük muhafakar yargıçların üstünlüğüne güveniyor.

Başkan Donald Trump göreve başlamasından bu yana iki muhafazakar yargıcı Anayasa Mahkemesi’ne atamıştı.

Özellikle Alabama’da kabul edilen kürtaj karşıtı yasa tartışmaları alevlendirmişti. Buna göre Alabama’da ensest ilişki ve cinsel saldırı da dahil kürtaj yasaklanıyor. Sadece kadınların hayati tehlikesi söz konusu olduğunda kürtaja olanak tanınıyor.