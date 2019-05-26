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Amerikalılar Kürtaj Hakkını 2018’e Göre Daha Fazla Destekliyor

26.05.2019 19:08 | Son Güncelleme

Reuters/Ipsos’un anketine göre bazı Cumhuriyetçi eyaletlerde kürtaj karşıtı yasalar kabul edilmesine rağmen Amerikalılar kürtaj hakkını daha fazla destekler duruma geldiler

Amerikalılar Kürtaj Hakkını 2018’e Göre Daha Fazla Destekliyor

Reuters/Ipsos’un anketine göre bazı Cumhuriyetçi eyaletlerde kürtaj karşıtı yasalar kabul edilmesine rağmen Amerikalılar kürtaj hakkını daha fazla destekler duruma geldiler.

Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 58’i kürtajın yasal olması gerektiğini belirtiyor. 2018 Temmuz ayında bu oran yüzde 50 olmuştu.

Demokratlar’ın yüze 81’i kürtajın bütün durumlar ya da birçok durumda yasal olması gerektiği yönünde görüş belirtti. Cumhuriyetçiler de bu oran ise yüzde 55.

Bu yıl Cumhuriyetçiler’in yönetimindeki 8 eyalette kürtaja kısıtlamalar getiren yasalar kabul edildi. Aktivistler amacın konuyu Anyasa Mahkemesi’nin önüne getirmek olduğunu belirtiyor.

Kürtaj karşıtları Anayasa Mahkemesi’nde 5-4’lük muhafakar yargıçların üstünlüğüne güveniyor.

Başkan Donald Trump göreve başlamasından bu yana iki muhafazakar yargıcı Anayasa Mahkemesi’ne atamıştı.

Özellikle Alabama’da kabul edilen kürtaj karşıtı yasa tartışmaları alevlendirmişti. Buna göre Alabama’da ensest ilişki ve cinsel saldırı da dahil kürtaj yasaklanıyor. Sadece kadınların hayati tehlikesi söz konusu olduğunda kürtaja olanak tanınıyor.

Ankete katılanların yüzde 80’i ise cinsel saldırı ve ensest ilişki durumlarında kürtaja destek veriyor.

Ohio ve Georgia da dahil diğer eyaletlerde kalp atışının farkedilmesiyle kürtaj yasaklanıyor. Bu kadının hamile olduğunu anlamasında önce olabilir.

Kalp atışının farkedilmesinden sonra kürtaj konusunda bölünmüşlük söz konusu.

Ankete göre Amerikalılar’ın yüzde 85’i anne hayatının tehlikede olması durumunda kürtajdan yana, yüzde 59’u da bebeğin fiziksel ya da zeka olarak yetersiz olması durumunda kürtaja destek veriyor.

Halkın yüzde 58’i cenin 20 haftayı geçtiğinde kürtajın yasal olmaması gerektiğini belirtirken, yüzde 30’u izin verilmesinden yana.

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