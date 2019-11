Amerikalılar Kutuplaşmış Ortamda Gerçeği Arıyor

Çok sayıda Amerikalı, siyasi açıdan keskin hatlarla bölünen ülkede neyin doğru ve gerçek olduğunu anlamanın son derece zor olduğu konusunda görüş birliği içinde.

Associated Press haber ajansının NORC Kamu İşleri Araştırmaları Merkezi ve USAFacts kuruluşuyla birlikte yaptığı yeni anket, siyasi görüşleri ne olursa olsun, çoğu Amerikalı'nın verilerin doğruluğunu anlamakta zorlandığını ortaya koyuyor. Ankete katılanların yaklaşık üçte ikisi, çoğunlukla tek taraflı verilere rastladıklarını söylüyor. Her on katılımcıdan altısı, aynı gerçekler hakkında farklı

kaynaklardan çelişkili bilgiler aldıklarını kaydediyor.

California eyaletinin Modesto kentinden 29 yaşındaki Leah Williams, ”Gerçeklere ulaşmak zor. Satır aralarını okumanız gerekiyor. Sağduyulu olmalısınız,” diyor. Cumhuriyetçi Parti destekçisi Williams, çelişkili verilerin içinden çıkabilmek için kendi görüşlerini paylaşan arkadaş ve akraba çevresine güvendiğini söylüyor ve ”Her yerde kuzu kılığına bürünmüş kurtlar var,” diyor.

Anket, Amerikalılar'ın yüzde 47'sinin karşılarına çıkan bilgilerin doğru olup olmadığını anlamakta zorlandığını gösteriyor. Doğruluk hesabı yapmakta zorlanmadıklarını söyleyenlerin oranı, yüzde 31. Bilgilerin gerçek olup olmadığını belirlemede, verinin nasıl toplandığı konusundaki şeffaflık ve bilimselliğe dayalı olup olmadığının önemi hakkında geniş kapsamlı görüş birliği mevcut. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler bu sürecin kendilerini zorladığını ifade etse de USAFacts'in kurucusu Steve Ballmer, anketten elde edilen bulguların kendisini umutlandırdığını söylüyor.