Amerikalılar Sandık Başında

Amerika'da bazı kilit eyaletlerde bugün özel seçimler yapılıyor. Cumhuriyetçi adayların yürüttüğü seçim kampanyalarına destek veren Başkan Trump, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde kendi siyasi konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor.
Kongre'deki azil soruşturması devam ederken ulusal çaptaki kamuoyu yoklamalarında seçmenlerden aldığı destek oranının düştüğü gözlenen Trump, dün akşam Amerika'nın orta-güney eyaletlerinden Kentucky'deydi. Trump, 2016'da kolaylıkla aldığı Kentucky eyaletinde hala popüler.
Trump'ın Kentucky ya da diğer eyaletlerdeki müttefiklerinin özel seçimleri kazanıp kazanmaması, seçmenlerin 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinden önce Trump hakkındaki düşüncelerinin de bir göstergesi olabilir.
Kentucky eyaletinde yapılan özel seçimlerde Trump'ın en sadık destekçilerinden, eyaletin görev başındaki Cumhuriyetçi Partili Valisi Matt Bevin ile eski valilerden Steve Beshear'ın oğlu, Kentucky Baş Savcısı Demokrat Partili Andy Beshear yarışıyor.
Trump, Cumhuriyetçi Partili Matt Bevin'e destek vermek üzere Kentucky'ye gitmeden önce Twitter'da paylaştığı mesajda ”Kentucky, Matt'in liderliğinde şimdiye kadar ekonomisindeki en iyi yılı yaşıyor,” ifadesini kullandı. Trump bir başka Twitter mesajındaysa ”Matt sizi hiç yarı yolda bırakmayacak. Nancy Pelosi ve Radikal Solcu Demokratlar'a güçlü bir sinyal göndermemiz lazım. Pazartesi akşamı görüşürüz, SALI GÜNÜ OY KULLANIN!!!” dedi.
Trump, Twitter mesajında, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'ye atıfta bulundu. Demokrat Parti’nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump'ın 2020 seçimlerindeki en ciddi rakiplerinden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı soruşturması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddiaları üzerine açılan azil soruşturmasını yürütüyor.
Ancak Cumhuriyetçi Partili adayların kalesi olarak bilinen Kentucky'de öğretmenler ve başka çevrelerle çatışma içine giren Vali Matt Bevin, yeniden seçilme şansını zora soktu. Kamuoyu yoklamaları, Bevin ve Beshear arasındaki yarışın başabaş gittiğini gösteriyor.
Başkan Trump, yerel seçimlerin yapılacağı güney eyaletlerinden Mississippi ve Louisiana'yı da ziyaret etti. Trump, 2016'daki başkanlık yarışında bu eyaletleri de kazanmıştı.
Trump, Louisiana eyaletindeki valilik yarışındaysa görev başındaki Demokrat Partili Vali John Bel Edwards'a karşı yarışan Cumhuriyetçi Partili aday Eddie Rispone için oy istedi.
Demokrat Partili Vali Edwards'ın, ”Amerika'yı Yeniden Yücelt” kampanyasına her zaman karşı durduğunu kaydeden Trump, Twitter mesajında, Demokrat Edwards'ın vergileri ve otomobil sigortası fiyatlarını çok yükselteceğini söyledi ve ”Cumhuriyetçi Eddie R için oy verin!” dedi.
Demokrat Partili Edwards, seçim kampanyasının son günlerinde Baton Rouge Basın Kulübü'nün düzenlediği geleneksel foruma katılmayan rakibi Rispone'ye sataşarak Cumhuriyetçi adayın nerede olduğunu sordu.
John Bel Edwards, Louisiana'da kısa süre önce yapılan valilik seçimini rahatlıkla kazanmış ancak az farkla çoğunluk sağlamayı başaramamıştı. Eyalette bu nedenle ikinci tur seçimler yapılıyor.
Trump, geçen hafta Mississippi eyaletinde katıldığı mitingdeyse Cumhuriyetçi Partili Vali Yardımcısı Tate Reeves için oy istedi. Reeves ve eyaletin Demokrat Partili Baş Savcısı Jim Hood arasındaki valilik yarışı, başabaş gidiyor. Mississippi'de valilik seçiminin yapılma nedeniyse eyaletin Cumhuriyetçi Valisi Phil Bryant'ın iki dönemlik görev süresinin doluyor olması ve Mississippi'de valilerin üçüncü dönem için seçime katılamamaları. Uzmanlar, Mississippi'deki valilik seçiminin eyalette şimdiye kadar yapılan ve sonucu birbirine çok yakın çıkan seçimlerden biri olacağı görüşünde.
Başkent Washington'un güneyindeki Virginia eyaletinde yapılacak seçiminse eyaletteki siyasi kontrolun yönünü değiştirebilmesi söz konusu.
Cumhuriyetçiler, Virginia eyaletinde hem Delege Meclisi hem de Eyalet Senatosu'nda çoğunluğu elinde tutuyor. Ancak eyalette yapılan bazı yerel seçimlerde Demokrat adayların kıl payı galip gelmesi, eyaletin yasama organında Demokratların kontrol sağlaması anlamına gelecek. Virginia eyaletinin Demokrat Partili Valisi Ralph Northam'ın görev süresinin dolmasına ise henüz iki yıl var.
”Virginia, işsizlik ve ekonomik verileri açısından tarihinin en iyi rakamlarını gördü,” şeklinde bir Twitter mesajı paylaşan Trump'ın, Cumhuriyetçiler eyalet meclisinde çoğunluğu elinde tutsa da Virginia'nın son 18 yılın 14'ünde Demokrat valiler tarafından yönetildiğinden haberdar olmadığı gözleniyor.
Trump, Demokratlar'ın eyalet meclisinde kontrolu ele geçirmesi durumunda işsizlik ve ekonomiye ilişkin olumsuz verilerin hızla yükseleceğini iddia etti.
Trump, ”Umarım büyük eyalet Virginia'da herkes Salı günü tüm yerel ve eyalet seçimlerinde Cumhuriyetçiler lehine oy kullanarak Washington'a mesaj gönderir,” dedi.
Amerika'da başka kentlerde de vali ve diğer yerel yetkilileri belirlemek için bugün özel seçimler yapılıyor.
Amerika'nın güneybatısındaki Arizona eyaletinin Tucson kentinde seçmenler, bugün yapılan referandumla kentin göçmenlerin tutuklanarak federal göçmenlik yetkililerine teslim edilmesini engelleyen ”sığınak kent” uygulamasını benimseyip benimsemeyeceğine karar verecek. Başkan Trump, sığınak kentlerin göçmenlik karşıtı sert politikalarına zarar verdiği gerekçesiyle bu uygulamayı sık sık kınıyor.
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