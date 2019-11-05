Amerikalılar Sandık Başında

Kentucky eyaletinde yapılan özel seçimlerde Trump'ın en sadık destekçilerinden, eyaletin görev başındaki Cumhuriyetçi Partili Valisi Matt Bevin ile eski valilerden Steve Beshear'ın oğlu, Kentucky Baş Savcısı Demokrat Partili Andy Beshear yarışıyor.

Trump'ın Kentucky ya da diğer eyaletlerdeki müttefiklerinin özel seçimleri kazanıp kazanmaması, seçmenlerin 3 Kasım 2020'de yapılacak başkanlık seçimlerinden önce Trump hakkındaki düşüncelerinin de bir göstergesi olabilir.

Amerika'da bazı kilit eyaletlerde bugün özel seçimler yapılıyor. Cumhuriyetçi adayların yürüttüğü seçim kampanyalarına destek veren Başkan Trump, önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde kendi siyasi konumunu da güçlendirmeyi hedefliyor.

Trump, Cumhuriyetçi Partili Matt Bevin'e destek vermek üzere Kentucky'ye gitmeden önce Twitter'da paylaştığı mesajda ”Kentucky, Matt'in liderliğinde şimdiye kadar ekonomisindeki en iyi yılı yaşıyor,” ifadesini kullandı. Trump bir başka Twitter mesajındaysa ”Matt sizi hiç yarı yolda bırakmayacak. Nancy Pelosi ve Radikal Solcu Demokratlar'a güçlü bir sinyal göndermemiz lazım. Pazartesi akşamı görüşürüz, SALI GÜNÜ OY KULLANIN!!!” dedi.

Trump, Twitter mesajında, Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi'ye atıfta bulundu. Demokrat Parti’nin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi, Trump'ın 2020 seçimlerindeki en ciddi rakiplerinden eski Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı soruşturması için Ukrayna'ya baskı yaptığı iddiaları üzerine açılan azil soruşturmasını yürütüyor.

Ancak Cumhuriyetçi Partili adayların kalesi olarak bilinen Kentucky'de öğretmenler ve başka çevrelerle çatışma içine giren Vali Matt Bevin, yeniden seçilme şansını zora soktu. Kamuoyu yoklamaları, Bevin ve Beshear arasındaki yarışın başabaş gittiğini gösteriyor.