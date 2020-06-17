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''Amerikalılar Son 50 Yılın En Mutsuz Döneminde''

17.06.2020 02:33 | Son Güncelleme

ABD’de yapılan son bir ankete göre Amerikalılar son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşıyor. Ülkede siyah Amerikalı George Floyd’un ölümüyle patlak veren protestolar öncesinde tamamlanan ankete göre, bu mutsuzluğun en önemli nedeni Corona virüsü salgını

''Amerikalılar Son 50 Yılın En Mutsuz Döneminde''

ABD’de yapılan son bir ankete göre Amerikalılar son 50 yılın en mutsuz dönemini yaşıyor. Ülkede siyah Amerikalı George Floyd’un ölümüyle patlak veren protestolar öncesinde tamamlanan ankete göre, bu mutsuzluğun en önemli nedeni Corona virüsü salgını.

Chicago Üniversitesi Ulusal Fikir Araştırma Merkezi’nin 2 bin 279 kişinin katılımıyla 21-29 Mayıs arasında düzenlediği Covid ile Mücadele Takip Çalışması’na göre, ''çok mutlu'' olduklarını söyleyen Amerikalı yetişkinlerin oranı 2018’de yüzde 31 iken, bu yıl yüzde 14'e geriledi.

2018’de kendilerini tek başına hissedenlerin oranı yüzde 23 iken Mayıs sonunda düzenlenen ankette bu oran yüzde 50’ye çıktı.

Son çalışma, 1972’den bu yana Amerikan halkının davranışlarını takip eden Genel Toplum Anketi verilerinden yararlandı. Bu anketin verilerine göre Amerikalılar’ın yüzde 29’u bugüne kadar hiç mutlu olmadıklarını söyledi.

Araştırmanın diğer dikkat çekici sonuçları şöyle sıralandı:

Halk yeni neslin yaşam standartlarının son 25 yıla göre daha iyi olacağı konusunda daha az iyimser. Çalışmaya katılanların sadece yüzde 42’si çocuklarının yetişkin hayatlarında, yaşam standartlarının daha iyi olacağına inanıyor. Bu oran 2018’de yüzde 57’ydi. Bu sorunun ilk sorulduğu yıl ise yüzde 45 bir iyimserlik vardı.

1963’te Başkan John F. Kennedy’nin suikasta uğraması ve 2001’deki 11 Eylül saldırılarının ardından yapılan anketlere kıyasla, Amerikalılar Corona virüsü salgını sürecinde daha az duygusal ve fiziksel stres tepkileri yaşadıklarını söyledi. Çalışmaya göre sigara kullanımında kayda değer bir artış yaşanmadı. Geçmiş iki trajediye göre daha fazla ağladığını ya da sersemlediğini söyleyen de olmadı. Ancak araştırmaya göre katılımcılar daha çabuk sinirlenmeye başladı; daha fazla alkol tüketme ihtiyacı baş gösterdi.

2018’de bazen ya da sık sık arkadaşa ihtiyacı olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 27 iken 2020’nın Mayıs ayında bu şekilde hissedenlerin oranı yüzde 45’e çıktı. İhmal edildiğini düşünenlerin oranı ise 2018’de yüzde 18 iken bugün yüzde 37.

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